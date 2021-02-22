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22 лютого 2021, 17:59 87

У столиці на жінку з даху впав сніг із льодом

22 лютого 2021, 17:59 87
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Постраждалу госпіталізували
Постраждалу госпіталізували
Рixabay
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У Києві вчора на жінку з даху будинку упала суміш снігу і льоду. Вона отримала забої і потрапила у лікарню.

Про це повідомив Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва на сторінці в Facebook, пише RegioNews.

Інцидент стався в Голосіївському районі столиці. Потерпілою виявилася 58-річна жінка.

"Пацієнтку госпіталізували з забоєм поперекового відділу хребта та забоєм правого плеча", - розповіли в центрі.

В якому зараз стані постраждала, в столичному Центрі екстреної медичної допомоги не розповіли.

103 - оперативно. 21 лютого Протягом минулої доби центральна диспетчерська Центру зареєструвала 1668 звернень громадян,...

Posted by КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва" on Monday, February 22, 2021

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