У столиці на жінку з даху впав сніг із льодом
Постраждалу госпіталізували
Постраждалу госпіталізували
У Києві вчора на жінку з даху будинку упала суміш снігу і льоду. Вона отримала забої і потрапила у лікарню.
Про це повідомив Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва на сторінці в Facebook, пише RegioNews.
Інцидент стався в Голосіївському районі столиці. Потерпілою виявилася 58-річна жінка.
"Пацієнтку госпіталізували з забоєм поперекового відділу хребта та забоєм правого плеча", - розповіли в центрі.
В якому зараз стані постраждала, в столичному Центрі екстреної медичної допомоги не розповіли.
103 - оперативно. 21 лютого Протягом минулої доби центральна диспетчерська Центру зареєструвала 1668 звернень громадян,...Posted by КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва" on Monday, February 22, 2021
Нагадаємо, у Карпатах заблукав турист, його шукають за допомогою авіації.
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