У Києві демонтовано незаконну газову заправку

Перший етап демонтажу цієї заправки було розпочато ще 17 лютого

Перший етап демонтажу цієї заправки було розпочато ще 17 лютого

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У Києві було демонтовано незаконну газову заправку, розташовану поряд з житловим будинком на проспекті Героїв Сталінграда, 64/59.

Як повідомляє прес-служба депутата Київської міської ради Владислава Трубіцина, за чиєю заявою була демонтована заправка, об'єкт було встановлено без дозвільних документів і знаходився впритул до житлових будинків, що заборонено чинними будівельними нормами, пише RegioNews.

"Для мене принциповим є те, щоб люди жили в безпечному середовищі, де немає нелегальних заправок під вікнами будинків. Мешканці району постійно скаржаться на запах газу з цієї заправки, який чути в їхніх квартирах, це – неприпустимо", - прокоментував ситуацію Владислав Трубіцин.

Депутат додав, що "спроби чинити беззаконня з особливою зухвалістю та винятковим цинізмом, отримуватимуть жорстку реакцію у відповідь".

"Якщо людина ставить себе понад закон та інтереси громадян – вона за це відповідатиме", - наголосив він.

За його словами, перший етап демонтажу цієї заправки було розпочато ще 17 лютого. Тоді було демонтовано кіоск, а поки готувався процес відкачки газу з резервуарів, власник заправки зруйнував огородження та спробував відновити роботу.

За фактом незаконних дій осіб, що здійснювали незаконну діяльність цієї газової заправки, поліція відкрила кримінальне провадження.

Нагадаємо, минулого тижня у столиці впав будівельний кран.