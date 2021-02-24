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24 лютого 2021, 09:46 1332

У Києві сталася серйозна пожежа: горіла будівля на ДВРЗ

24 лютого 2021, 09:46 1332
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Жертв та постраждалих немає
Жертв та постраждалих немає
Фото: Facebook
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Ввечері 23 лютого у Києві сталася серйозна пожежа в районі ДВРЗ - горів дах однієї з адміністративних будівель. 

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook-сторінку dtp.kiev.ua.

Серйозна пожежа прямо зараз сталася на ДВРЗ. Палає дах будинку. На місці вже працюють пожежні рятувальники", - йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС, на місце події було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи за підвищеним рангом виклику. По прибуттю, вогнеборці встановили, що загоряння сталося у 3-поверховій приватній житловій будівлі. Пожежа виникла на 3-му поверсі, проте полум’я швидко почало розповсюджуватись по вентиляційним каналам на перший, другий поверхи та підвальне приміщення.

О 22:04 вогнеборці локалізували займання на площі 500 кв. м. та о 22:43 ліквідували. За попередніми даними, у будинку проводились ремонтні роботи, але він ще не зданий в експлуатацію.

На момент прибуття рятувальників у будівлі нікого не було. Жертв та постраждалих немає.

На місці було задіяно 9 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 38 осіб особового складу. Причина пожежі наразі встановлюється.

Нагадаємо, днями у Дніпрі вночі під час пожежі загинули три людини.

Київ пожежа вогонь рятувальники ДСНС

 
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