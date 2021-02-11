На Куренівці в Києві провалився асфальт: стала відома причина
Провал асфальту на Куренівці в Києві: названо причину події
Провал асфальту на Куренівці в Києві: названо причину події
У Києві на самопливному колекторі на вул. Петропавлівської сталася аварія. Через це рух транспорту обмежений.
Як пише RegioNews, про це повідомляє пресслужба Київської міськадміністрації в своєму Telegram.
"Аварію на самопливному колекторі на вул. Петропавлівській локалізовано. Рух транспорту обмежено. Водопостачання та водовідведення споживачів під час ремонтних робіт обмежуватись не буде. Наразі проводяться роботи зі встановлення перекачки стоків", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що залізобетонний колектор був побудований у 1961 році, глибина його залягання - 2,5 метри.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на столичній Куренівці провалився асфальт.
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
З Вірастюком, наполовину без Дубінського, але поки що із Разумковим. Що чекає у новому сезоні "Слуги народу"
Кропивницький поствиборчий: яким став мер Райкович у версії 2.0