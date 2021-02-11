09:01  11 лютого
Коронавірус в Україні: за добу виявили більше п'яти тисяч нових випадків
11:29  11 лютого
У шести областях України обмежили рух вантажівок через снігопади
18:37  11 лютого
Доба в ООС: два порушення "тиші”, загинув український військовий
UA | RU
UA | RU
11 лютого 2021, 18:12 9

На Куренівці в Києві провалився асфальт: стала відома причина

11 лютого 2021, 18:12 9
Читайте также на русском языке
Провал асфальту на Куренівці в Києві: названо причину події
Провал асфальту на Куренівці в Києві: названо причину події
Telegram
Читайте также
на русском языке

У Києві на самопливному колекторі на вул. Петропавлівської сталася аварія. Через це рух транспорту обмежений.

Як пише RegioNews, про це повідомляє пресслужба Київської міськадміністрації в своєму Telegram.

"Аварію на самопливному колекторі на вул. Петропавлівській локалізовано. Рух транспорту обмежено. Водопостачання та водовідведення споживачів під час ремонтних робіт обмежуватись не буде. Наразі проводяться роботи зі встановлення перекачки стоків", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що залізобетонний колектор був побудований у 1961 році, глибина його залягання - 2,5 метри.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на столичній Куренівці провалився асфальт.

Україна Київ асфальт КМДА аварія

 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
З Вірастюком, наполовину без Дубінського, але поки що із Разумковим. Що чекає у новому сезоні "Слуги народу"
Кропивницький поствиборчий: яким став мер Райкович у версії 2.0
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Вадим Денисенко
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua