На Куренівці в Києві провалився асфальт: стала відома причина

Провал асфальту на Куренівці в Києві: названо причину події

Провал асфальту на Куренівці в Києві: названо причину події

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У Києві на самопливному колекторі на вул. Петропавлівської сталася аварія. Через це рух транспорту обмежений.

Як пише RegioNews, про це повідомляє пресслужба Київської міськадміністрації в своєму Telegram.

"Аварію на самопливному колекторі на вул. Петропавлівській локалізовано. Рух транспорту обмежено. Водопостачання та водовідведення споживачів під час ремонтних робіт обмежуватись не буде. Наразі проводяться роботи зі встановлення перекачки стоків", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що залізобетонний колектор був побудований у 1961 році, глибина його залягання - 2,5 метри.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на столичній Куренівці провалився асфальт.