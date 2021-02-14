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У Києві затопило вулиці через аварію на трубопроводі
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14 лютого 2021, 11:32 75

У Києві затопило вулиці через аварію на трубопроводі

14 лютого 2021, 11:32 75
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Вулиці перетворилися в річку біля метро "Чернігівська"
Вулиці перетворилися в річку біля метро "Чернігівська"
Фото: скріншот відео
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У Києві вранці 14 лютого на лівому березі в результаті масштабного прориву труби вода розлилася на дорогу, рух транспорту обмежено на декількох вулицях.

Про це повідомляє пресслужба КМДА, передає RegioNews.

Відомо, що аварія сталася біля станції метро "Чернігівська" на вулиці Попудренка, 52. У зв'язку з цим підтоплені вулиці Попудренка та Хоткевича.

На місці працює техніка і бригади ШЕУ Деснянського району, які прибирають лід", — йдеться в повідомленні.

У соцмережах кияни повідомляють, що через розлив води перейти дорогу неможливо. Транспорт в обидва боки зупинився, утворилися затори.

Нагадаємо, раніше у центрі Києва майже 90 будинків залишились без тепла і води через прорив мережі.

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