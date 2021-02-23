Мешканці 30-кілометрової зони Южноукраїнської АЕС перекрили трасу – вимагають пільговий тариф
Мешканці села Мигія Первомайського району Миколаївщини перекрили державну трасу М-14 з вимогою відновити пільговий тариф на електроенергію для мешканців території 30-кілометрової зони навколо Южноукраїнської АЕС.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ.
Місцеві жителі ходять по нерегульованому пішохідному переходу, блокуючи проїзд для транспортних засобів. Вони обурюються, що не в змозі оплачувати вартість комунальних послуг через низькі пенсії та зарплати. Відео з акції розміщують у соцмережах.
За словами одного з учасників протесту, акція має на меті привернути увагу представників влади до їхньої проблеми. Подібну вони вже проводили 2 лютого, але проблему досі не вирішено.
Акція спричинила величезні затори, але її учасники обіцяють час від часу пропускати транспорт.
Голова обласної ради Ганна Замазєєва зазначила, що цілком підтримує мешканців 30-км зони у тому, щоб вони мали пільги за електроенергію. Але на місцевому рівні це питання не вирішується, тому депутати облради звернулися до центральної влади з проханням вирішити це питання. Наразі це питання знаходиться на розгляді.
Як повідомлялося, від 12 січня в Україні більше не діють нічні тарифи та інші пільги на електроенергію. В уряді обіцяють розв'язати це питання й встановити фіксовані тарифи на комунальні послуги.
Разом з тим, нардепи хочуть, щоб уряд повернув пільговий тариф на електрику.