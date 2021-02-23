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23 лютого 2021, 15:58 30

Мешканці 30-кілометрової зони Южноукраїнської АЕС перекрили трасу – вимагають пільговий тариф

23 лютого 2021, 15:58 30
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Місцева влада на боці протестувальників, але це питання вирішується на центральному рівні
Місцева влада на боці протестувальників, але це питання вирішується на центральному рівні
Фото Укрінформ
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Мешканці села Мигія Первомайського району Миколаївщини перекрили державну трасу М-14 з вимогою відновити пільговий тариф на електроенергію для мешканців території 30-кілометрової зони навколо Южноукраїнської АЕС.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Місцеві жителі ходять по нерегульованому пішохідному переходу, блокуючи проїзд для транспортних засобів. Вони обурюються, що не в змозі оплачувати вартість комунальних послуг через низькі пенсії та зарплати. Відео з акції розміщують у соцмережах.

За словами одного з учасників протесту, акція має на меті привернути увагу представників влади до їхньої проблеми. Подібну вони вже проводили 2 лютого, але проблему досі не вирішено.

Акція спричинила величезні затори, але її учасники обіцяють час від часу пропускати транспорт.

Голова обласної ради Ганна Замазєєва зазначила, що цілком підтримує мешканців 30-км зони у тому, щоб вони мали пільги за електроенергію. Але на місцевому рівні це питання не вирішується, тому депутати облради звернулися до центральної влади з проханням вирішити це питання. Наразі це питання знаходиться на розгляді.

Як повідомлялося, від 12 січня в Україні більше не діють нічні тарифи та інші пільги на електроенергію. В уряді обіцяють розв'язати це питання й встановити фіксовані тарифи на комунальні послуги.

Разом з тим, нардепи хочуть, щоб уряд повернув пільговий тариф на електрику.

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