Мешканці 30-кілометрової зони Южноукраїнської АЕС перекрили трасу – вимагають пільговий тариф

Місцева влада на боці протестувальників, але це питання вирішується на центральному рівні

Місцева влада на боці протестувальників, але це питання вирішується на центральному рівні

Фото Укрінформ

Мешканці села Мигія Первомайського району Миколаївщини перекрили державну трасу М-14 з вимогою відновити пільговий тариф на електроенергію для мешканців території 30-кілометрової зони навколо Южноукраїнської АЕС.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Місцеві жителі ходять по нерегульованому пішохідному переходу, блокуючи проїзд для транспортних засобів. Вони обурюються, що не в змозі оплачувати вартість комунальних послуг через низькі пенсії та зарплати. Відео з акції розміщують у соцмережах.

За словами одного з учасників протесту, акція має на меті привернути увагу представників влади до їхньої проблеми. Подібну вони вже проводили 2 лютого, але проблему досі не вирішено.

Акція спричинила величезні затори, але її учасники обіцяють час від часу пропускати транспорт.

Голова обласної ради Ганна Замазєєва зазначила, що цілком підтримує мешканців 30-км зони у тому, щоб вони мали пільги за електроенергію. Але на місцевому рівні це питання не вирішується, тому депутати облради звернулися до центральної влади з проханням вирішити це питання. Наразі це питання знаходиться на розгляді.

Як повідомлялося, від 12 січня в Україні більше не діють нічні тарифи та інші пільги на електроенергію. В уряді обіцяють розв'язати це питання й встановити фіксовані тарифи на комунальні послуги.

Разом з тим, нардепи хочуть, щоб уряд повернув пільговий тариф на електрику.