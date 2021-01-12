В Україні більше не діють нічні тарифи та інші пільги на електроенергію

В уряді обіцяють розв'язати це питання й встановити фіксовані тарифи на комунальні послуги

В уряді обіцяють розв'язати це питання й встановити фіксовані тарифи на комунальні послуги

Фото з відкритих джерел

Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) постановою №15 від 6 січня 2021 року скасував нічний тариф та інші пільги на електроенергію.

Як пише RegioNews, документ оприлюднений на сайт НКРЕКП.

У постанові йдеться про скасування постанов, які передбачають пільги на електроенергію:

для релігійних організацій;

для населення, яке проживає в 30-кілометровій зоні навколо АЕС на рівні 70% від діючого тарифу на електроенергію. У цій постанові також було закріплено порядок розрахунку двох - і трьох-зонного обліку електроенергії, який передбачає коефіцієнт 0,5 і 0,4 відповідно для тарифу на електроенергію, спожиту з 23:00 до 07:00;

для юросіб, які оперують житловими комплексами для тимчасово переміщених осіб, тариф на електроенергію в розмірі тарифу для населення – 1,68 грн/кВт-ч.

Також втратила чинність постанова НКРЕКП №220 від 26 лютого 2015 року "Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню".

Документ встановлював тарифи на електроенергію для населення і передбачав пільгові тарифи в розмірі 0,9 грн/кВт-год на перші 3000 кВт-год на місяць для побутових споживачів, які використовують електроенергію для опалення житла. А також – пільгові тарифи в розмірі 0,9 грн/кВт-год для багатодітних сімей та дитбудинків і для гуртожитків з загальним приладом обліку електроенергії.

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