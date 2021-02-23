Жители 30-километровой зоны Южноукраинской АЭС перекрыли трассу - требуют льготный тариф

Местная власть на стороне протестующих, но этот вопрос решается на центральном уровне

Местная власть на стороне протестующих, но этот вопрос решается на центральном уровне

Фото Укринформ

Жители села Мигия Первомайского района Николаевской области перекрыли государственную трассу М-14 с требованием восстановить льготный тариф на электроэнергию для жителей территории 30-километровой зоны вокруг Южноукраинской АЭС.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Местные жители ходят по нерегулируемому пешеходному переходу, блокируя проезд для транспортных средств. Они возмущаются, что не в состоянии оплачивать стоимость коммунальных услуг за низкие пенсии и зарплаты. Видео с акции размещают в соцсетях.

По словам одного из участников протеста, акция имеет целью привлечь внимание представителей власти к их проблеме. Подобную они уже проводили 2 февраля, но проблема до сих пор не решена.

Акция вызвала огромные пробки, но ее участники обещают время от времени пропускать транспорт.

Председатель областного совета Анна Замазєєва отметила, что полностью поддерживает жителей 30-км зоны в том, чтобы они имели льготы за электроэнергию. Но на местном уровне этот вопрос не решается, поэтому депутаты облсовета обратились к центральной власти с просьбой решить этот вопрос. Сейчас этот вопрос находится на рассмотрении.

Как сообщалось, с 12 января в Украине больше не действуют ночные тарифы и другие льготы на электроэнергию. В правительстве обещают решить этот вопрос и установить фиксированные тарифы на коммунальные услуги.

Вместе с тем, нардепы хотят, чтобы правительство вернуло льготный тариф на электричество.