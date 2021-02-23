Жители 30-километровой зоны Южноукраинской АЭС перекрыли трассу - требуют льготный тариф
Жители села Мигия Первомайского района Николаевской области перекрыли государственную трассу М-14 с требованием восстановить льготный тариф на электроэнергию для жителей территории 30-километровой зоны вокруг Южноукраинской АЭС.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.
Местные жители ходят по нерегулируемому пешеходному переходу, блокируя проезд для транспортных средств. Они возмущаются, что не в состоянии оплачивать стоимость коммунальных услуг за низкие пенсии и зарплаты. Видео с акции размещают в соцсетях.
По словам одного из участников протеста, акция имеет целью привлечь внимание представителей власти к их проблеме. Подобную они уже проводили 2 февраля, но проблема до сих пор не решена.
Акция вызвала огромные пробки, но ее участники обещают время от времени пропускать транспорт.
Председатель областного совета Анна Замазєєва отметила, что полностью поддерживает жителей 30-км зоны в том, чтобы они имели льготы за электроэнергию. Но на местном уровне этот вопрос не решается, поэтому депутаты облсовета обратились к центральной власти с просьбой решить этот вопрос. Сейчас этот вопрос находится на рассмотрении.
Как сообщалось, с 12 января в Украине больше не действуют ночные тарифы и другие льготы на электроэнергию. В правительстве обещают решить этот вопрос и установить фиксированные тарифы на коммунальные услуги.
Вместе с тем, нардепы хотят, чтобы правительство вернуло льготный тариф на электричество.