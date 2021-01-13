Нардепи хочуть, щоб уряд повернув пільговий тариф на електрику

Також Рада рекомендує урядовцям скасувати абонплату за транспортування газу "для споживачів, які за власні кошти побудували газові мережі для постачання газу до населених пунктів, де вони проживають

Також Рада рекомендує урядовцям скасувати абонплату за транспортування газу "для споживачів, які за власні кошти побудували газові мережі для постачання газу до населених пунктів, де вони проживають

Фото з відкритих джерел

У Верховній Раді рекомендують Кабінету міністрів повернути пільговий тариф на електроенергію для населення у розмірі 0,9 грн за квт\год за перші 100 квт\год та скасувати абонплату за газ для частини споживачів.

Як передає RegioNews, відповідний проєкт постанови №4581 "Про зупинення підвищення тарифів на енергоносії та перегляд їх розмірів", підписаний 27 депутатами з різних фракцій та груп, зареєстрований на сайті Верховної Ради. Згідно з проєктом постанови, депутати рекомендують Кабінету міністрів упродовж одного місяця з дати набрання чинності постановою "вжити заходів щодо відновлення дії спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії в частині:поновлення пільгового фіксованого тарифу на електроенергію у розмірі 0,9 грн за 1 кВт⋅год, що діяв для населення за перші 100 кВт⋅год на місяць". Окрім цього, автори проєкту постанови рекомендують урядовцям скасувати абонплату за транспортування газу "для споживачів, які за власні кошти побудували газові мережі для постачання газу до населених пунктів, де вони проживають”. Щодо решти споживачів, то парламентарі рекомендують Національній комісії регулювання ринку електроенергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) протягом місяця з дати набуття чинності цією постановою "переглянути та зменшити тарифи на послуги розподілу (доставки) природного газу для операторів газорозподільних систем побутовим споживачам”. Кабінету міністрів рекомендується включити інформацію про виконання цієї Постанови до звіту про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету міністрів України у 2021 році. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні більше не діють нічні тарифи та інші пільги на електроенергію.

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