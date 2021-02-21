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21 лютого 2021, 16:19 149

Стало відомо, з чиєї вини найчастіше відбуваються аварійні зупинки ТЕС

21 лютого 2021, 16:19 149
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У 2021 році на енергоблоках ТЕС відбулось 92 аварійні зупинки
У 2021 році на енергоблоках ТЕС відбулось 92 аварійні зупинки
Фото: із відкритих джерел
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Найбільша кількість аварійних зупинок на українських теплових електростанціях відбулася через помилкові дії керівництва та персоналу.

Про це повідомляє Державна інспекція енергетичного нагляду, передає RegioNews.

За інформацією відомства, з 1 січня по 9 лютого 2021 року на енергоблоках ТЕС відбулось 92 аварійні зупинки енергоблоків внаслідок технологічних порушень, було складено 75 актів, розслідування інших технологічних порушень триває.

Найбільша кількість відмов сталася через помилкові дії керівного персоналу (24 відмови), також значну частину відмов склали дефект ремонту та помилкові дії ремонтного персоналу (21 відмова), вина персоналу служб, лабораторій, цехів, відділів (17 відмов), вплив сторонніх осіб і організацій (7 відмов) та 6 інших відмов (дефекти)", - йдеться у повідомленні.

На Запорізькій, Криворізька та Придніпровській ТЕС ДТЕК "Дніпроенерго" було виявлено 7 технологічних порушень. На Зміївській ТЕС ПАТ "Центренерго" виявили 4 технологічних порушення і одне на Слов’янській ТЕС ПАТ "Донбасенерго".

Нагадаємо, 3 лютого в Енергодарі сталася масштабна аварія на ТЕС, місто залишилося без води та світла.

Згодом голова Запорізької ОДА розповів про причини аварії на ТЕС в Енергодарі. Через аварію на ТЕС кілька населених пунктів лишилися без світла, тривають роботи з відновлення електропостачання.

перевірки електрика аварія енергетика ТЕЦ

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