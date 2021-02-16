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16 лютого 2021, 18:50 1

Стало відомо, скільки українців отримали компенсацію через подорожчання електроенергії

16 лютого 2021, 18:50 1
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Компенсація з державного бюджету надана за 571,6 тис. осіб
Компенсація з державного бюджету надана за 571,6 тис. осіб
Рixabay
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Мінсоцполітики перерахувало 322,1 млн гривень за спожиту у січні електроенергію деякими категоріями споживачів. Компенсація з державного бюджету надана за 571,6 тис. осіб.

Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики, пише RegioNews.

Компенсація в основному надається домогосподарствам з електроопаленням, які позбулися пільгової ціни з 1 січня.

Нагадаємо, 1 лютого Кабмін затвердив порядок компенсацій за електроопалення.

Раніше повідомлялося, що уряд планує виділити 1,4 мільярда на компенсації за скасування пільг на електроенергію.

Україна гроші компенсація електрика плата

 
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