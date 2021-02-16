Стало відомо, скільки українців отримали компенсацію через подорожчання електроенергії
Компенсація з державного бюджету надана за 571,6 тис. осіб
Компенсація з державного бюджету надана за 571,6 тис. осіб
Мінсоцполітики перерахувало 322,1 млн гривень за спожиту у січні електроенергію деякими категоріями споживачів. Компенсація з державного бюджету надана за 571,6 тис. осіб.
Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики, пише RegioNews.
Компенсація в основному надається домогосподарствам з електроопаленням, які позбулися пільгової ціни з 1 січня.
Нагадаємо, 1 лютого Кабмін затвердив порядок компенсацій за електроопалення.
Раніше повідомлялося, що уряд планує виділити 1,4 мільярда на компенсації за скасування пільг на електроенергію.
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