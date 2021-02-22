Індійська вакцина прилетить в Україну завтра вранці

Перші особи країни зустрічати її не будуть

Перші особи країни зустрічати її не будуть

Фото з відкритих джерел

Перша партія індійської вакцини від коронавірусу прибуде в Україну вранці 23 лютого, літак з дозами вакцини CoviShield приземлиться в "Борисполі".

Як передає RegioNews, про це повідомляють урядові джерела "Страны".

Перша партія індійської вакцини від коронавірусу прибуде в Україну завтра вранці, попередньо – о 10.00. Літак з дозами вакцини CoviShield приземлиться в "Борисполі".

Проте ніяких офіційних заходів за участю перших осіб країни з цього приводу не заплановано.

Офіційних зустрічей не буде. А об'єкт режимний. Ніякої преси і "перерізань стрічок". Зустріч вакцини - не така знаменна подія. Початок процесу масової вакцинації - ось це важлива подія. А технічна доставка вакцини - це просто процес. Можливо, трохи пізніше в цей день будуть організовані прес-конференції з міністром охорони здоров'я, AstraZeneca і Crown Agents, - зазначило джерело.

Як повідомлялося, сьогодні Зеленський зробив заяву про вакцину від коронавірусу: "Хочу дочекатися, коли приїде". Він заявив, що партія вакцини вже знаходиться на маршруті в Україну.

Президент сказав, хто першим в Україні отримає вакцину від коронавірусу. Він також зазначив, що в питанні проведення вакцинації Україна переймає досвід інших країн.

Учора Степанов запевнив, що 500 тисяч доз COVID-вакцини вже їдуть в Україну. Міністр в Індії показав, як вантажать партію вакцини AstraZeneca.