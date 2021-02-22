12:44  22 лютого
У голови Київської ОДА Володіна підтвердили захворювання COVID-19
15:34  22 лютого
Голову ОАСК Вовка вп'яте спробують доставити до суду
18:13  22 лютого
Доба в ООС: п’ять порушень "тиші”, загинув український військовий
UA | RU
UA | RU
22 лютого 2021, 19:56 68

Індійська вакцина прилетить в Україну завтра вранці

22 лютого 2021, 19:56 68
Читайте также на русском языке
Перші особи країни зустрічати її не будуть
Перші особи країни зустрічати її не будуть
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Перша партія індійської вакцини від коронавірусу прибуде в Україну вранці 23 лютого, літак з дозами вакцини CoviShield приземлиться в "Борисполі".

Як передає RegioNews, про це повідомляють урядові джерела "Страны".

Перша партія індійської вакцини від коронавірусу прибуде в Україну завтра вранці, попередньо – о 10.00. Літак з дозами вакцини CoviShield приземлиться в "Борисполі".

Проте ніяких офіційних заходів за участю перших осіб країни з цього приводу не заплановано.

Офіційних зустрічей не буде. А об'єкт режимний. Ніякої преси і "перерізань стрічок". Зустріч вакцини - не така знаменна подія. Початок процесу масової вакцинації - ось це важлива подія. А технічна доставка вакцини - це просто процес. Можливо, трохи пізніше в цей день будуть організовані прес-конференції з міністром охорони здоров'я, AstraZeneca і Crown Agents, - зазначило джерело.

Як повідомлялося, сьогодні Зеленський зробив заяву про вакцину від коронавірусу: "Хочу дочекатися, коли приїде". Він заявив, що партія вакцини вже знаходиться на маршруті в Україну.

Президент сказав, хто першим в Україні отримає вакцину від коронавірусу. Він також зазначив, що в питанні проведення вакцинації Україна переймає досвід інших країн.

Учора Степанов запевнив, що 500 тисяч доз COVID-вакцини вже їдуть в Україну. Міністр в Індії показав, як вантажать партію вакцини AstraZeneca.

вакцина партія аеропорт Бориспіль Максим Степанов Індія

Зеленський розповів, як сперечається зі Степановим щодо COVID-вакцини
22 лютого 2021, 17:52
У МОЗ домовилися про поставку додаткових 5 млн доз вакцини NovaVax
22 лютого 2021, 10:29
У МОЗ розповіли, як працюватимуть мобільні бригади з COVID-вакцинації
22 лютого 2021, 08:41
Всі новини »
 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Мер "в шоколаді": як чернігівському міському голові Атрошенку живеться при "зелених"
Мер без влади: як у Кам'янці-Подільському розсварилися колишні союзники, і чому там запахло новими виборами
Всі публікації »
Віктор Таран
Олена Дяченко
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram