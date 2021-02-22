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22 лютого 2021, 10:29 187

У МОЗ домовилися про поставку додаткових 5 млн доз вакцини NovaVax

22 лютого 2021, 10:29 187
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Загальний обсяг вакцин NovaVax, який отримає країна складає 15 млн
Загальний обсяг вакцин NovaVax, який отримає країна складає 15 млн
Фото: з відкритих джерел
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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що виробник американської вакцини від коронавірусу Novavax, індійський завод Serum Institut, підтвердив збільшення кількості доз вакцини до 5 млн для поставки в Україну.

Про це міністр повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.

Успішно завершили переговори про збільшення постачання в Україну американської вакцини NovaVax. Нам підтвердили можливість постачання додаткових 5 мільйонів доз вакцин від цього виробника. Затвердимо домовленість підписанням договору", - запевнив Степанов.

Загальний обсяг вакцин NovaVax, який буде поставлений в Україну, на сьогодні становить 15 млн доз.

За словами міністра, постачання вакцини компанії Novavax заплановано на початок липня 2021 року.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що 500 тисяч доз COVID-вакцини AstraZeneca вже їдуть в Україну з Індії.

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