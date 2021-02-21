500 тисяч доз COVID-вакцини вже їдуть в Україну - Степанов

Міністр в Індії показав, як вантажать партію вакцини AstraZeneca

Міністр в Індії показав, як вантажать партію вакцини AstraZeneca

Фото: Facebook

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що перша партія із 500 тисяч доз вакцини від COVID-19 вже в дорозі з Індії до України.

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Сьогодні особисто проконтролював відвантаження першої партії вакцин AstraZeneca (CoviShield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.

За його словами, 500 тисіч доз вакцини їдуть до України і далі будуть розподілені між регіонами згідно з планом МОЗ.

Зараз вакцина транспортується до Мумбаї. Далі – довгий шлях вантажним літаком з зупинкою в Стамбулі і вже днями вакцина прибуде до України", - сказав міністр.

Він наголосив, що під час транспортування буде дотримано всіх температурних вимог, які необхідні для збереження якості вакцин.

Oxford/AstraZeneca - це спільна розробка Оксфордського університету та британсько-шведської компанії AstraZenecа, що має потужності для виробництва в Індії. Вакцина проти COVID-19 випускається під назвою CoviShield, вона перекваліфікована ВООЗ та рекомендована до екстреного використання. Serum Institute постачає свою продукцію в 140 країн світу.

Нагадаємо, Степанов полетів до Індії домовлятися про вакцину для українців.