У МОЗ розповіли, як працюватимуть мобільні бригади з COVID-вакцинації

Бригади робитимуть до 5000 щеплень кожна

Бригади робитимуть до 5000 щеплень кожна

Фото: з відкритих джерел

Мобільні бригади, які будуть проводити вакцинацію від коронавірусу, працюватимуть по 2 місяці кожна і робитимуть до 5000 щеплень.

Як передає RegioNews, про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Отримуючи перші 7 тисяч доз, мобільна бригада працює 28 днів підряд, нарощуючи потужності й переїжджаючи з закладу в заклад. На 29-й день вона повертається в перший заклад і робить повторне щеплення. За два місяці роботи одна мобільна бригада використає 4,5-5 тисяч доз вакцини", - розповів чиновник.

Окрім того, до України також будуть надходити нові партії вакцини та будуть запускатися нові мобільні бригади та пункти щеплень.

Таким чином, ми розгорнемося до 600 мобільних бригад і 4250-ти кабінетів на території всієї України", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що наразі МОЗ переглядає всі алгоритми, які були відпрацьовані, щоб, коли в Україну надійдуть вакцини, імунопрофілактика населення проводилася швидко і без збоїв.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що 500 тисяч доз COVID-вакцини AstraZeneca вже їдуть в Україну з Індії.