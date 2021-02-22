Индийская вакцина прилетит в Украину завтра утром

Первые лица страны встречать её не будут

Первые лица страны встречать её не будут

Фото из открытых источников

Первая партия индийской вакцины от коронавируса прибудет в Украину утром 23 февраля, самолет с дозами вакцины CoviShield приземлится в "Борисполе".

Как передаёт RegioNews, об этом сообщают правительственные источники "Страны".

Первая партия индийской вакцины от коронавируса прибудет в Украину завтра утром, предварительно – в 10.00. Самолет с дозами вакцины CoviShield приземлится в "Борисполе".

Однако никаких официальных мероприятий с участием первых лиц страны по этому поводу не запланировано.

Официальных встреч не будет. А объект режимный. Никакой прессы и "перерезаний ленточек". Встреча вакцины - не такое знаменательное событие. Начало процесса массовой вакцинации - вот это важное событие. А техническая доставка вакцины - это просто процесс. Возможно, чуть позже в этот день будут организованы пресс-конференции с министром здравоохранения, AstraZeneca и Crown Agents, - отметил источник.

Как сообщалось, сегодня Зеленский сделал заявление о вакцине от коронавируса: "Хочу дождаться, когда приедет". Он заявил, что партия вакцины уже находится на маршруте в Украину.

Также Президент сказал, кто первым в Украине получит вакцину от коронавируса. Он также отметил, что в вопросе проведения вакцинации Украина перенимает опыт других стран.

Вчера Степанов заверил, что 500 тысяч доз COVID-вакцины уже едут в Украину. Министр в Индии показал, как грузят партию вакцины AstraZeneca.