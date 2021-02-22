Зеленський розповів, як сперечається зі Степановим щодо COVID-вакцини

Про це президент розповів у спілкуванні з журналістами на форумі "Україна 30", пише RegioNews.

"Потрібно говорити про вакцину тоді, коли вона приїде [в Україну]. Ось вона приїде, і ми скажемо:"Вакцина в Україні". Це наші суперечки постійні з Міністром охорони здоров'я [Максимом Степановим]. Він каже: "Все, вона їде". Я йому кажу:"Максим, я вас прошу дуже, нехай вона приїде і люди це побачать". Правда, всі нервують через це, але я вважаю, що турбуватися нема про що", - зазначив Зеленський.