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22 лютого 2021, 17:52 50

Зеленський розповів, як сперечається зі Степановим щодо COVID-вакцини

22 лютого 2021, 17:52 50
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Раніше він заявляв, що вакцина вже прямує в Україну
Офіс президента
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Президент України Володимир Зеленський розповів, що часто сперечається з Міністром охорони здоров'я Максимом Степановим про постачання в Україну вакцини від коронавірусу.

Про це президент розповів у спілкуванні з журналістами на форумі "Україна 30", пише RegioNews.

"Потрібно говорити про вакцину тоді, коли вона приїде [в Україну]. Ось вона приїде, і ми скажемо:"Вакцина в Україні". Це наші суперечки постійні з Міністром охорони здоров'я [Максимом Степановим]. Він каже: "Все, вона їде". Я йому кажу:"Максим, я вас прошу дуже, нехай вона приїде і люди це побачать". Правда, всі нервують через це, але я вважаю, що турбуватися нема про що", - зазначив Зеленський.

Глава держави навів у приклад досвід інших країн, де вакцинація вже почалася.

"Ми бачимо зараз, що відбувається з вакцинами, як це потрібно робити і з кого потрібно починати і ким завершувати", – уклав він.

Нагадаємо, раніше президент сказав, хто першим в Україні отримає вакцину від коронавірусу.

коронавірус Україна вакцина міністр президент

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