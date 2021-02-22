Зеленський розповів, як сперечається зі Степановим щодо COVID-вакцини
Президент України Володимир Зеленський розповів, що часто сперечається з Міністром охорони здоров'я Максимом Степановим про постачання в Україну вакцини від коронавірусу.
Про це президент розповів у спілкуванні з журналістами на форумі "Україна 30", пише RegioNews.
"Потрібно говорити про вакцину тоді, коли вона приїде [в Україну]. Ось вона приїде, і ми скажемо:"Вакцина в Україні". Це наші суперечки постійні з Міністром охорони здоров'я [Максимом Степановим]. Він каже: "Все, вона їде". Я йому кажу:"Максим, я вас прошу дуже, нехай вона приїде і люди це побачать". Правда, всі нервують через це, але я вважаю, що турбуватися нема про що", - зазначив Зеленський.
Глава держави навів у приклад досвід інших країн, де вакцинація вже почалася.
"Ми бачимо зараз, що відбувається з вакцинами, як це потрібно робити і з кого потрібно починати і ким завершувати", – уклав він.
Нагадаємо, раніше президент сказав, хто першим в Україні отримає вакцину від коронавірусу.