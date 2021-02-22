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22 лютого 2021, 11:58 106

Зеленський зробив заяву про вакцину від коронавірусу: "Хочу дочекатися, коли приїде"

22 лютого 2021, 11:58 106
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Він заявив, що партія вакцини вже перебуває на маршруті в Україну
Він заявив, що партія вакцини вже перебуває на маршруті в Україну
Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський не став говорити про терміни поставки в Україну першої партії вакцини від коронавірусу. Він заявив, що партія вакцини вже перебуває на маршруті в Україну.

Про це Зеленський заявив під час форуму "Україна 30", пише RegioNews.

"Не хочу говорити, коли прибуде, хочу дочекатися, коли вона прибуде. Завантажена. З заводу виїхала в нашому напрямку", - заявив Зеленський.

За його словами, вакцина AstraZeneca, яка повинна бути доставлена в Україну з Індії, є однією з кращих вакцин у світі.

"Ефективність - це одна з кращих вакцин. Ми говоримо про дві вакцини, на які ставимо перші пріоритети - це Pfizer і AstraZeneca", - додав президент.

Нагадаємо, раніше у МОЗ сказали, в які області COVID-вакцина надійде спершу.

коронавірус Україна вакцина Офіс президента президент

 
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