Зеленський зробив заяву про вакцину від коронавірусу: "Хочу дочекатися, коли приїде"

Він заявив, що партія вакцини вже перебуває на маршруті в Україну

Він заявив, що партія вакцини вже перебуває на маршруті в Україну

Офіс президента

Президент Володимир Зеленський не став говорити про терміни поставки в Україну першої партії вакцини від коронавірусу. Він заявив, що партія вакцини вже перебуває на маршруті в Україну.

Про це Зеленський заявив під час форуму "Україна 30", пише RegioNews. "Не хочу говорити, коли прибуде, хочу дочекатися, коли вона прибуде. Завантажена. З заводу виїхала в нашому напрямку", - заявив Зеленський. За його словами, вакцина AstraZeneca, яка повинна бути доставлена в Україну з Індії, є однією з кращих вакцин у світі. "Ефективність - це одна з кращих вакцин. Ми говоримо про дві вакцини, на які ставимо перші пріоритети - це Pfizer і AstraZeneca", - додав президент. Нагадаємо, раніше у МОЗ сказали, в які області COVID-вакцина надійде спершу.

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