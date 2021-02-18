Причина затримки вакцинації - дефіцит вакцини, - Прем'єр

Дефіцит відчули і країни ЄС

Дефіцит відчули і країни ЄС

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна зі свого боку зробила усі необхідні кроки для забезпечення українців ефективною вакциною від COVID-19. Проте сьогодні спостерігається дефіцит вакцин і країни Європейського Союзу його також відчули.

Це передає RegioNews з посиланням на Урядовий портал.

Прем’єр-міністр повідомив, що Україна зі свого боку зробила усі необхідні кроки для забезпечення українців ефективною вакциною, - йдеться в повідомленні.

За словами Шмигаля, укладено достатньо контрактів з виробниками, щоб усі охочі могли вакцинуватися, та сплачено відповідні кошти.

На жаль, сьогодні спостерігається дефіцит вакцин, і країни Європейського Союзу його також відчули. Усі зазначають, що проблема однакова — це зміщення термінів поставок вакцин, — сказав Шмигаль.

Як повідомлялося, Степанов запевнив, що Україна отримає першу партію вакцини від COVID-19 вже цього тижня. Наприкінці лютого почнуться поставки вакцин в рамках механізму COVAX.

Раніше Степанов пояснив, чому вакцинація досі не почалася. За його словами, виникли бюрократичні труднощі з поставкою вакцин.

Попередньо оголошувалося, що вакцинація від COVID-19 в Україні почнеться з понеділка. Поставка вакцин очікувалася на 15 лютого.