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18 февраля 2021, 16:58 12

Причина задержки вакцинации - дефицит вакцины, - Премьер

18 февраля 2021, 16:58 12
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Дефицит ощутили и страны ЕС
Дефицит ощутили и страны ЕС
Фото из открытых источников
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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина со своей стороны сделала все необходимые шаги для обеспечения украинцев эффективной вакциной от COVID-19. Однако сегодня наблюдается дефицит вакцин и страны Европейского Союза его тоже почувствовали.

Это передает RegioNews со ссылкой на Правительственный портал.

Премьер-министр сообщил, что Украина со своей стороны сделала все необходимые шаги для обеспечения украинцев эффективной вакциной, - говорится в сообщении.

По словам Шмыгаля, заключено достаточно контрактов с производителями, чтобы все желающие могли вакцинироваться, и уплачены соответствующие денежные средства.

К сожалению, сегодня наблюдается дефицит вакцин, и страны Европейского Союза его тоже почувствовали. Все отмечают, что проблема одинаковая — это смещение сроков поставок вакцин, — сказал Шмыгаль.

Как сообщалось, Степанов заверил, что Украина получит первую партию вакцины от COVID-19 уже на этой неделе. В конце февраля начнутся поставки вакцин в рамках механизма COVAX.

Ранее Степанов объяснил, почему вакцинация до сих пор не началась. По его словам, возникли бюрократические трудности с поставкой вакцин.

Предварительно объявлялось, что вакцинация от COVID-19 в Украине начнется с понедельника. Поставка вакцин ожидалась на 15 февраля.

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