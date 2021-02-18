Відмовитися від вакцинації від COVID-19 готові 44% українців – соцопитування

Готовність зробити щеплення незважаючи ні на що висловили лише 8% українців

Готовність зробити щеплення незважаючи ні на що висловили лише 8% українців

Фото з відкритих джерел

44% українців готові без вагань відмовитися від вакцинації від COVID-19, навіть якщо завтра їм запропонують зробити щеплення однією з сертифікованих вакцин.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані соціологічного дослідження, оприлюдненого в агентстві Інтерфакс-Україна сьогодні.

Згідно з результатами соцопитування, готовність зробити щеплення незважаючи ні на що висловили лише 8% українців, а 9% готові прищепитися, якщо вакцинація буде безкоштовною.

При цьому кожен п'ятий респондент (21%) зазначив, що рішення про вакцинацію відкладе на потім.

Зазначається, що 41% респондентів не змогли визначитися з відповіддю, яка вакцина викликає у них більше довіри. 17,5% опитаних сказали, що найбільше довіряють американсько-німецькій вакцині Phizer, 12% - російській вакцині "Супутник V" і 11% - американській вакцині Moderna.

Водночас, на думку 41% респондентів, COVID-19 є серйозною хворобою, яка становить небезпеку, 37% опитаних зазначили, що небезпека від неї перебільшена, 15% українців порівняли коронавірус зі звичайним простудним захворюванням, а 3% опитаних заявили, що коронавірусу взагалі не існує.

Соціологічне дослідження про соціально-політичні настрої українців проводив з 27 січня по 5 лютого 2021 року Український інститут майбутнього за сприяння "Нью Імідж Маркетинг Груп".

Опитування проводилося серед 2400 респондентів віком 18 років і старше з усіх регіонів України (крім тимчасово окупованих територій АРК і ОРДЛО), які були опитані методом face-to-face. Статистична похибка дослідження не перевищує 2,05%.

Як повідомлялося, Україна отримає першу партію вакцини від COVID-19 вже цього тижня, - запевнив міністр Степанов. Наприкінці лютого почнуться поставки вакцин в рамках механізму COVAX.