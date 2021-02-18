У Зеленського пояснили, чому не підтримують відставку Степанова на тлі вакцинації
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов повинен відпрацювати свій кейс вакцинації населення від коронавірусу і показати, на скільки він ефективний у цьому питанні. На його думку, міняти главу МОЗ зараз було б дивним рішенням.
Про це Михайло Подоляк розповів в інтерв'ю РБК-Украина, пише RegioNews.
"Кейс вакцинації - це абсолютна зона відповідальності чинного міністра охорони здоров'я... Він же основний парламентер з вакцинації. Зараз поміняти парламентера, коли ми практично на фіналізації цього процесу, з дня на день повинна вже бути вже поставка вакцин за низкою договорів - це було трохи дивно", - сказав Подоляк.
Нагадаємо, раніше у МОЗ пояснили, чому вакцинація не почалася 15 лютого, як це обіцялося.