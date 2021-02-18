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18 лютого 2021, 12:50 4

У Зеленського пояснили, чому не підтримують відставку Степанова на тлі вакцинації

18 лютого 2021, 12:50 4
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У ОП вважають, що міняти главу МОЗ зараз було б дивним рішенням
У ОП вважають, що міняти главу МОЗ зараз було б дивним рішенням
Фото: МОЗ
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Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов повинен відпрацювати свій кейс вакцинації населення від коронавірусу і показати, на скільки він ефективний у цьому питанні. На його думку, міняти главу МОЗ зараз було б дивним рішенням.

Про це Михайло Подоляк розповів в інтерв'ю РБК-Украина, пише RegioNews.

"Кейс вакцинації - це абсолютна зона відповідальності чинного міністра охорони здоров'я... Він же основний парламентер з вакцинації. Зараз поміняти парламентера, коли ми практично на фіналізації цього процесу, з дня на день повинна вже бути вже поставка вакцин за низкою договорів - це було трохи дивно", - сказав Подоляк.

Нагадаємо, раніше у МОЗ пояснили, чому вакцинація не почалася 15 лютого, як це обіцялося.

Україна вакцина міністр відставка МОЗ

 
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