У Зеленського пояснили, чому не підтримують відставку Степанова на тлі вакцинації

Про це Михайло Подоляк розповів в інтерв'ю РБК-Украина, пише RegioNews.

"Кейс вакцинації - це абсолютна зона відповідальності чинного міністра охорони здоров'я... Він же основний парламентер з вакцинації. Зараз поміняти парламентера, коли ми практично на фіналізації цього процесу, з дня на день повинна вже бути вже поставка вакцин за низкою договорів - це було трохи дивно", - сказав Подоляк.