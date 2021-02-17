Україна отримає першу партію вакцини від COVID-19 вже цього тижня - Степанов

Наприкінці лютого почнуться поставки вакцин в рамках механізму COVAX

Наприкінці лютого почнуться поставки вакцин в рамках механізму COVAX

Фото: із відкритих джерел

Перша партія вакцини від коронавірусу AstraZeneca, яку Міністерство охорони здоров’я замовило в Індії, надійде в Україну до кінця цього тижня.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив глава МОЗ Максим Степанов, передає RegioNews.

З тих повідомлень, які ми отримали від COVAX, ми розраховуємо на кінець лютого поставку цих 117 доз. Що стосується AstraZeneca, перших цих 500 тисяч доз, які мають прибути, я думаю до кінця тижня вони повинні бути в Україні", - заявив Степанов.

Також він розповів, що поставками вакцини від коронавірусу в Україну займається компанія Crown Agents.

Там суто питання логістики. Займається цим компанія Crown Agents. Ми на постійному зв’язку перебуваємо з Serum Institute", - зазначив Степанов.

Нагадаємо, у НАБУ відкрили справу стосовно поставки китайської вакцини Sinovac. Згідно з контрактом, Україна мала заплатити по 17,85 долара за дозу вакцини, що є чи не найвищою ціною у світі.

Попри це, найдорожчий постачальник вакцини від COVID-19 подав заявку на її реєстрацію в Україні. Про заявку від компанії Sinovac повідомляється на сайті МОЗ.

Раніше у МОЗ пояснили, чому вакцинація не почалася 15 лютого, як це обіцялося.