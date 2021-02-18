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18 лютого 2021, 14:51 11

Стало відомо, скільки отримуватимуть мобільні бригади за COVID-вакцинацію

18 лютого 2021, 14:51 11
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З квітня стартує нова Програма медичних гарантій, якою передбачено 35 пакетів послуг, в тому числі й пакет щодо проведення вакцинації проти COVID-19
З квітня стартує нова Програма медичних гарантій, якою передбачено 35 пакетів послуг, в тому числі й пакет щодо проведення вакцинації проти COVID-19
Фото з відкритих джерел
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У Національній службі здоров’я (НСЗУ) повідомили, скільки коштів отримуватимуть мобільні бригади медиків за проведення щеплень громадян проти коронавірусу в рамках Програми медичних гарантій.

Про це т.в.о. голови НСЗУ Андрій Віленський поінформував на брифінгу, пише RegioNews з посиланням на УНІАН.

"З квітня 2021 року стартує Програма медичних гарантій - 2021, в ній передбачено 35 пакетів послуг, в тому числі і пакет послуг для проведення вакцинації від COVID-19", - сказав він.

Він зазначив, що НСЗУ буде залучена до процесу вакцинації. Зокрема, Нацслужба здоров’я буде перевіряти відповідність вимогам та укладати договори із чітко визначеними медзакладами, спроможними здійснювати вакцинацію. Перелік медзакладів визначатиме керівник робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня через розповсюдження COVID-19.

Також НСЗУ буде сплачувати закладам кошти за надані послуги протягом усього періоду, доки триватиме вакцинація.

"У перший місяць ці заклади, які матимуть договори з НСЗУ, отримуватимуть 8 тис. грн за кожну мобільну бригаду для того, щоб забезпечити готовність до проведення вакцинації, зокрема закупівлю необхідних видаткових матеріалів та засобів індивідуального захисту. Далі оплата відбуватиметься за результатами роботи. Тобто за фактичну кількість провакцинованих осіб: 25 грн за першу дозу введеної вакцини і 60 грн за другу", - повідомив Віленський.

За його словами, мобільна бригада має складатись щонайменше з одного лікаря та двох медсестер чи медичних братів, додатково рекомендується залучати особу, яка буде вносити дані в ЕСОЗ (Електронна система охорони здоров'я) та водія за потреби.

Нагадаємо, в Україні хочуть провести дві хвилі вакцинації від коронавірусу.

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