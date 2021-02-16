Витренко пояснил, что кадровые изменения в "Нафтогазе" предлагает в ответ на поручение премьера

Глава Правительства поручил проанализировать невыполнение плана увеличения внутренней газодобычи

Глава Правительства поручил проанализировать невыполнение плана увеличения внутренней газодобычи

И. о. министра энергетики Украины Юрий Витренко подтвердил обращение к Кабинету Министров рассмотреть вопрос смены руководства НАК "Нафтогаз Украины" в результате поручения премьер-министра проанализировать невыполнение плана увеличения внутренней газодобычи.

Об этом Юрий Витренко сказал во время форума "Украина 30", передает RegioNews.

Я обратился в ответ на соответствующее поручение со стороны премьер-министра. Госаудитслужба проверяла "Нафтогаз" в конце прошлого года, а план добычи, который показывает падение, а не увеличение, только недавно поступил в министерство, - сказал Витренко.

По словам Витренко, на выявленные Госаудитслужбой нарушения в НАК и невыполнение плана по увеличению добычи должны быть приняты соответствующие кадровые решения.

Должны быть приняты решения, в частности кадровые, по результатам уже проведенной проверки "Нафтогаза"... Также мы как орган, который формирует государственную политику в энергетике, показали и отметили, что "Нафтогаз" не выполняет национальной задачи по увеличению добычи собственного газа - вместо увеличения добычи, он уменьшает. "Нафтогаз" имеет наблюдательный совет, который должен за этим следить. К сожалению, он неэффективно за этим наблюдал, поэтому также должно быть принято соответствующее решение, - добавил Витренко.

Как сообщалось сегодня, Витренко предложил Шмыгалю провести аудит "Нафтогаза" и уволить Коболева. Он назвал несколько причин для принятия такого решения.

Также сегодня стало известно, что назначение Витренко в ближайшие дни в Раде рассматриваться не будет. Представления от "Слуги народа" и Кабмина о назначении Витренко еще нет.