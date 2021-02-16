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16 февраля 2021, 15:07 26

Витренко пояснил, что кадровые изменения в "Нафтогазе" предлагает в ответ на поручение премьера

16 февраля 2021, 15:07 26
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Глава Правительства поручил проанализировать невыполнение плана увеличения внутренней газодобычи
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И. о. министра энергетики Украины Юрий Витренко подтвердил обращение к Кабинету Министров рассмотреть вопрос смены руководства НАК "Нафтогаз Украины" в результате поручения премьер-министра проанализировать невыполнение плана увеличения внутренней газодобычи.

Об этом Юрий Витренко сказал во время форума "Украина 30", передает RegioNews.

Я обратился в ответ на соответствующее поручение со стороны премьер-министра. Госаудитслужба проверяла "Нафтогаз" в конце прошлого года, а план добычи, который показывает падение, а не увеличение, только недавно поступил в министерство, - сказал Витренко.

По словам Витренко, на выявленные Госаудитслужбой нарушения в НАК и невыполнение плана по увеличению добычи должны быть приняты соответствующие кадровые решения.

Должны быть приняты решения, в частности кадровые, по результатам уже проведенной проверки "Нафтогаза"... Также мы как орган, который формирует государственную политику в энергетике, показали и отметили, что "Нафтогаз" не выполняет национальной задачи по увеличению добычи собственного газа - вместо увеличения добычи, он уменьшает. "Нафтогаз" имеет наблюдательный совет, который должен за этим следить. К сожалению, он неэффективно за этим наблюдал, поэтому также должно быть принято соответствующее решение, - добавил Витренко.

Как сообщалось сегодня, Витренко предложил Шмыгалю провести аудит "Нафтогаза" и уволить Коболева. Он назвал несколько причин для принятия такого решения.

Также сегодня стало известно, что назначение Витренко в ближайшие дни в Раде рассматриваться не будет. Представления от "Слуги народа" и Кабмина о назначении Витренко еще нет.

Нафтогаз Андрей Коболев увольнение Юрий Витренко Кабмин кадры

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