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14 лютого 2021, 12:15 101

Вітренко розповів, за яких умов піде з посади в.о. міністра енергетики

14 лютого 2021, 12:15 101
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Він не має наміру бути першим заступником новопризначеного голови відомства
Він не має наміру бути першим заступником новопризначеного голови відомства
Фото: із відкритих джерел
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Виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко не планує покидати посаду, поки очільником відомства не призначать іншу людину.

Про це він розповів в інтерв’ю для "Радіо Свобода", передає RegioNews.

Я зараз в.о. залишаюся, тому що я виконую фактично обов’язки міністра. Іншого міністра немає. Це все ж таки відповідальна посада. І поклав на мене обов’язки Кабмін, когось іншого має призначити Кабмін. Я не можу просто зібрати речі й піти, навіть якщо дуже хочеться. Тому що це рішення Кабміну”, – заявив Вітренко.

Він також додав, що не планує працювати першим заступником міністра енергетики, якщо на його нинішню посаду призначать когось іншого.

Якщо когось іншого призначать, чи залишуся я першим заступником? Ні, не залишуся. Тоді просто країна скаже: хтось інший буде робити”, - додав він.

Також Вітренко заявив, що прийняв рішення очолити відомство, тому що його попросили "допомогти державі”.

Нагадаємо, кандидатуру Вітренко вже двічі виносили на голосування парламенту, однак депутати обидва рази не підтримали його призначення міністром. Також у Зеленського не виключають призначення Вітренка міністром з третього разу.

Кабмін Юрій Вітренко міністр Міністерство посада енергетика

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