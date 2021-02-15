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15 лютого 2021, 11:51 77

Вітренко заявив, що Міненерго не знає про кількість газу у сховищах "Нафтогазу"

15 лютого 2021, 11:51 77
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"Нафтогаз" не надає такі дані
"Нафтогаз" не надає такі дані
Фото: з відкритих джерел
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У Міненерго не володіють точними даними про те, скільки газу зараз є в підземних сховищах "Нафтогазу".

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" повідомив в. о. міністра енергетики Юрій Вітренко, пише RegioNews.

"Загальні цифри. Непрозорість полягає в тому, що публіка не знає, скільки газу "Нафтогазу" в підземках... Мало того, я навіть розкрию секрет, я запитав у своїх співробітників, тому що потрібно було на Кабмін подавати документи. Міненерго сказало, що "Нафтогаз" навіть міністерству не надає такі дані", - сказав Вітренко.

За його словами, "Нафтогаз" тримають у державній власності для того, щоб він працював там, де ринок сам по собі не працює ефективно.

"Наприклад, забезпечував безпеку поставок газу. А для цього ми повинні бачити, наприклад, скільки у самого "Нафтогазу" в підземці газу. Мало того, ми повинні бачити, яка, наприклад, собівартість цього газу в підземках", - заявив керівник Міненерго.

Нагадаємо, раніше Вітренко розповів, внаслідок чого Україна поповнює дефіцит вугілля.

газ Нафтогаз Україна Міністерство сховище

 
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