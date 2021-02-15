У НАН заявили, що в Україні за місяць смертність від коронавірусу зменшилася вдвічі

Сьогодні динаміка підтверджень нових випадків коронавірусу дуже подібна статистикам Румунії та Польщі

Сьогодні динаміка підтверджень нових випадків коронавірусу дуже подібна статистикам Румунії та Польщі

Фото з відкритих джерел

В Україні досі лишається позитивною динаміка летальних випадків від захворювання на коронавірус. Однак станом на сьогодні смертність від COVID-19 знизилася майже вдвічі у порівнянні зі значеннями на початку грудня 2020 року.

Про це заявили в Національній академії наук України, пише RegioNews.

Як зазначають вчені з НАН, сьогодні динаміка підтверджень нових випадків коронавірусу дуже подібна до статистики Румунії та Польщі.

"У Польщі кількість нових виявлень стабілізувалась на рівні 5,5 тисяч випадків на добу, а в Румунії - на рівні 2,4 тисячі виявлень на добу", - зазначили в НАН.

Крім того, за даними вчених НАН, в Україні стабілізувалася кількість нових госпіталізацій пацієнтів з COVID-19.

Водночас припинила знижуватися частка позитивних тестів, зараз вона становить: 19,9% за кількістю позитивних тестів і 17,7% за кількістю нових випадків.

Раніше ВООЗ повідомили, що в Україні поки що не виявили нових мутацій коронавіруса.