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15 лютого 2021, 17:47 2

У НАН заявили, що в Україні за місяць смертність від коронавірусу зменшилася вдвічі

15 лютого 2021, 17:47 2
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Сьогодні динаміка підтверджень нових випадків коронавірусу дуже подібна статистикам Румунії та Польщі
Сьогодні динаміка підтверджень нових випадків коронавірусу дуже подібна статистикам Румунії та Польщі
Фото з відкритих джерел
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В Україні досі лишається позитивною динаміка летальних випадків від захворювання на коронавірус. Однак станом на сьогодні смертність від COVID-19 знизилася майже вдвічі у порівнянні зі значеннями на початку грудня 2020 року.

Про це заявили в Національній академії наук України, пише RegioNews.

Як зазначають вчені з НАН, сьогодні динаміка підтверджень нових випадків коронавірусу дуже подібна до статистики Румунії та Польщі.

"У Польщі кількість нових виявлень стабілізувалась на рівні 5,5 тисяч випадків на добу, а в Румунії - на рівні 2,4 тисячі виявлень на добу", - зазначили в НАН.

Крім того, за даними вчених НАН, в Україні стабілізувалася кількість нових госпіталізацій пацієнтів з COVID-19.

Водночас припинила знижуватися частка позитивних тестів, зараз вона становить: 19,9% за кількістю позитивних тестів і 17,7% за кількістю нових випадків.

Раніше ВООЗ повідомили, що в Україні поки що не виявили нових мутацій коронавіруса.

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