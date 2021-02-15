ВОЗ разрешила экстренное применение вакцины AstraZeneca

Эту вакцину заказала Украина

Эту вакцину заказала Украина

Фото: их открытых источников

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус во время брифинга, который транслировался в Twitter, передаёт RegioNews со ссылкой на РБК Украина.

ВОЗ сегодня включила в список для экстренного использования два варианта вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета. Теперь у нас есть все необходимое для быстрого распространения вакцин. Но нам все еще нужно наращивать производство, - заявил глава ВОЗ.

Препараты теперь можно использовать в глобальном механизме COVAX по справедливому распределению вакцин в мире. Одна из вакцин производится в Корее, вторая - в Индии.

Как сообщалось, сегодня в Минздраве объяснили, почему вакцинация не началась 15 февраля, как это обещалось. В министерстве заявляют, что Украина не получит вакцины 15 февраля, как об этом говорила власть.

Ранее, 10 февраля министр Степанов заявлял, что вакцинация от COVID-19 в Украине начнётся с понедельника. На 15 февраля ожидалась поставка вакцин.