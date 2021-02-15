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15 февраля 2021, 19:33 8

ВОЗ разрешила экстренное применение вакцины AstraZeneca

15 февраля 2021, 19:33 8
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Эту вакцину заказала Украина
Эту вакцину заказала Украина
Фото: их открытых источников
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Всемирная организация здравоохранения одобрила экстренное применение вакцины от COVID-19 AstraZeneca. Такое решение позволило расширить доступ к относительно недорогой COVID-вакцине.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус во время брифинга, который транслировался в Twitter, передаёт RegioNews со ссылкой на РБК Украина.

ВОЗ сегодня включила в список для экстренного использования два варианта вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета. Теперь у нас есть все необходимое для быстрого распространения вакцин. Но нам все еще нужно наращивать производство, - заявил глава ВОЗ.

Препараты теперь можно использовать в глобальном механизме COVAX по справедливому распределению вакцин в мире. Одна из вакцин производится в Корее, вторая - в Индии.

Как сообщалось, сегодня в Минздраве объяснили, почему вакцинация не началась 15 февраля, как это обещалось. В министерстве заявляют, что Украина не получит вакцины 15 февраля, как об этом говорила власть.

Ранее, 10 февраля министр Степанов заявлял, что вакцинация от COVID-19 в Украине начнётся с понедельника. На 15 февраля ожидалась поставка вакцин.

вакцина ВОЗ Разрешение Украина Минздрав

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