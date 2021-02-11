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11 лютого 2021, 19:09 3

На Буковині в чотирьох містах реанімації ковід-відділень заповнені вщент

11 лютого 2021, 19:09 3
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Наповненість госпітальних баз в області складає 48 відсотків
Наповненість госпітальних баз в області складає 48 відсотків
Фото з відкритих джерел
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На Буковині госпітальні бази медзакладів, де лікують хворих на COVID-19, наповнені на 48 відсотків. А от реанімації у деяких районах заповнені вщент.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на molbuk.ua.

Директор департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА Олег Чорний зазначив, що для нових хворих розгортають нові ліжка. Також пацієнтів з найбільш заповнених медзакладів по районах переводять до Чернівців або інших районних лікарень.

Станом на 11 лютого наповненість госпітальних баз в області складає 48 відсотків. Це при тому, що ми за останній тиждень додатково розгорнули 108 ліжок. Реанімації також заповнені у середньому на 50 відсотків. Але у реанімаціях лікарень Заставни, Кіцманя, Сторожинця та Чернівців наповненість набагато вища – подекуди сто відсотків, - зазначає Олег Чорний.

Олег Чорний також додає, що станом на 11 лютого в лікарнях області перебуває 818 осіб з підозрою або підтвердженим коронавірусом.

Як повідомлялося сьогодні, школи Чернівців та двох районів Буковини рекомендують перевести на "дистанційку" через ковід.

9 лютого стало відомо, що у школі на Буковині спалах коронавірусу: хворобу підтвердили у 15 вчителів та 30 учнів. Заклад відправили на карантин.

коронавірус COVID-19 лікарні ОДА Чернівецька область

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