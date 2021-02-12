На Прикарпатье школы уходят на "дистанционку" из-за коронавируса

Онлайн будут обучаться ученики 5-11 классов до 1 марта

Онлайн будут обучаться ученики 5-11 классов до 1 марта

Фото из открытых источников

С 15 февраля учащихся 5-11 классов в школах Ивано-Франковской области отправили на дистанционное обучение из-за того, что область превысила эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Галку.

На заседании комиссии ТЭБ и ЧС в области 12 января главный санврач области Руслан Савчук сообщил, что область уже перешла грань превышения эпидпорога по состоянию заболеваемости населения области гриппом и ОРВИ.

Суммируя заболевания COVID-19, которое является респираторным, и ОРВИ мы имеем превышение эпидпорога на 20%, что позволяет нам принимать решения, которые будут озвучены, – сказал он.

Заместитель директора Департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Ирина Кобецкая добавила, что из более 2 тысяч пациентов в больницах области, половина – на кислородной терапии. Заполненность больниц – почти 67%, реанимаций – 63%. Средняя госпитализация в последние дни – от 190 до 240 больных в день. Больше всего больных поступает во все больницы Ивано-Франковска и в Богородчанском районе.

Начальник управления гражданской защиты ОГА Владимир Стебницкий зачитал текст решения прекратить обучение для учащихся 5-11 классов в школах области с 15 февраля до 1 марта. Также это касается техникумов и университетов.

Приостановить учебно-воспитательный процесс среди учащихся 5-11 классов школ, средне-профессиональных и высших учебных заведений с 15 февраля по 1 марта 2021 года, – сказал Стебницкий.

Если ситуация с заболеванием будет ухудшаться, остановят обучения в детсадах и младших классах. Однако это решение уже будет принимать местная власть.

Как сообщалось, вчера школы Черновцов и двух районов Буковины рекомендовали перевести на "дистанционку" из-за ковида.

Сегодня из-за коронавируса в Украине за сутки госпитализировали две тысячи человек. Было зафиксировано 116 летальных случаев.