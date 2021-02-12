Коронавірус в Україні: за добу госпіталізували дві тисячі осіб

Було зафіксовано 116 летальних випадків

Було зафіксовано 116 летальних випадків

Фото: з відкритих джерел

В Україні за 11 лютого діагноз COVID-19 підтвердили 4 773 особам, 7211 пацієнтів одужали. За добу зробили 40 899 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 25 835, методом ІФА - 15 064).

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

4773 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 12 лютого 2021 року. Серед захворілих - 326 дітей і 212 медпрацівників", - повідомив міністр.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Івано-Франківській (592), Львівській (373), місті Київ (348), Закарпатській (314), Вінницькій (307) та Дніпропетровській (297) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 1 262 867 осіб;

одужало - 1 106 155 осіб;

летальних результатів - 24 174;

проведено ПЛР-тестів - 6 500 150.

Нагадаємо, днями раніше в Україні COVID-19 встановили 5 039 особам.