Коронавірус в Україні: за добу госпіталізували дві тисячі осіб
Було зафіксовано 116 летальних випадків
Було зафіксовано 116 летальних випадків
В Україні за 11 лютого діагноз COVID-19 підтвердили 4 773 особам, 7211 пацієнтів одужали. За добу зробили 40 899 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 25 835, методом ІФА - 15 064).
Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
4773 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 12 лютого 2021 року. Серед захворілих - 326 дітей і 212 медпрацівників", - повідомив міністр.
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Івано-Франківській (592), Львівській (373), місті Київ (348), Закарпатській (314), Вінницькій (307) та Дніпропетровській (297) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 1 262 867 осіб;
- одужало - 1 106 155 осіб;
- летальних результатів - 24 174;
- проведено ПЛР-тестів - 6 500 150.
Нагадаємо, днями раніше в Україні COVID-19 встановили 5 039 особам.
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