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11 лютого 2021, 15:52 196

Школи Чернівців та двох районів Буковини рекомендують перевести на "дистанційку" через ковід

11 лютого 2021, 15:52 196
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У самому обласному центрі дозволяють дистанційно навчатися вже завтра – через негоду
У самому обласному центрі дозволяють дистанційно навчатися вже завтра – через негоду
Фото з відкритих джерел
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На обласній комісії з питань ТЕБ та НС рекомендували перевести школи у громадах Заставнівського та Сторожинецького районів і у Чернівецькій ОТГ на дистанційну форму навчання через стрімке зростання захворюваності на коронавірус.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ІА АСС.

У Чернівецькій області більш ніж удвічі зросла кількість учнів та вчителів, які хворіють COVID-19.

Як повідомила директорка департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА Людвига Цуркан, сьогодні про це йшлося на засіданні обласної комісії з питань ТЕБ та НС.

Ми прозвітували про рівень захворюваності по закладам освіти - і по садочках, і по школах, і по закладах профтехосвіти. Вислухали рекомендації головного санітарного лікаря щодо організації форм навчання, вислухали рятувальників, які доповіли про погіршення погодних умов. Тому було прийнято рішення у тих територіальних громадах, а це в основному громади колишнього Сторожинецького, Заставнівського районів та міста Чернівці, рекомендувати керівникам перевести з понеділка здобувачів освіти на дистанційну форму навчання, - сказала головна освітянка області.

Вона зазначила, що рівень захворюваності на коронавірус почав зростати швидкими темпами. Зокрема, за тиждень кількість хворих учнів та вчителів зросла більш ніж удвічі.

За тиждень по садочках кількість хворих працівників збільшилася на 24 особи і станом на сьогодні їх уже 51. А по школах захворіло вже 62 вчителя і 65 учнів, а це, відповідно, на 39 і 45 більше, ніж минулого тижня. І, чесно кажучи, у нас ще до сьогоднішнього засідання комісії з питань ТЕБ та НС, закрилися деякі заклади дошкільної освіти... А школи у семи територіальних громадах уже були переведені на дистанційне навчання, - додала Людвига Цуркан.

Тим часом деякі освітні заклади у Чернівцях у п’ятницю, 12 лютого, навчатимуться на дистанційній формі через складні погодні умови в області. Про це у коментарі molbuk.ua повідомила в.о. керівника управління освіти Чернівецької міськради Ірина Застанкевич. Чиновниця зауважила, що рішення про форму роботи кожна школа ухвалює самостійно на своїх педагогічних радах.

Справді, завтра несприятливі погодні умови. Мороз, ожеледиця та ще й діти хворіють. Керівники деяких закладів уже цікавилися, чи можна перейти на дистанційне навчання на п’ятницю. Ми відповіли, що можна, - додала Ірина Застанкевич.

За словами чиновниці, деякі заклади вже повідомили, що переходять на завтра на "дистанційку".

Раніше повідомлялося, що сьогодні за добу виявили більше п'яти тисяч нових випадків коронавірусу в Україні. Найбільша кількість нових випадків - в Івано-Франківській та Вінницькій областях.

негода COVID-19 ОДА дистанційне навчання Чернівецька область

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