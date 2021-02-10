Із COVID-фонду хочуть забрати 500 мільйонів на підтримку авіації

У міністерстві заявляють, що авіаційна галузь потребує фінансової підтримки від держави

У міністерстві заявляють, що авіаційна галузь потребує фінансової підтримки від держави

Фото: із відкритих джерел

Міністерство інфраструктури в кінці грудня 2020 року направило до Кабінету Міністрів прохання виділити 500 млн грн із COVID-фонду для підтримки цивільної авіації.

Відповідне прохання міністра інфраструктури Владислава Криклія оприлюднила експертна організація StateWatch, передає RegioNews.

Необхідність виділення коштів обґрунтовують тим, що у 2020 році пасажиропотік на авіаційному транспорті знизився на 66%, і це призвело до втрат аеропортів та авіаперевізників. Зокрема, аеропорти "Бориспіль" та "Львів" імені Данила Галицького потребували додаткових коштів.

В обґрунтуванні Криклій зазначив, що в умовах карантинних заходів навесні 2020 року аеропортами та авіаперевізниками були вжиті антикризові заходи: переведення персоналу на неповний робочий день, скорочення персоналу, скорочення флоту авіаперевізників, закриття терміналу "F" в аеропорту "Бориспіль", - йдеться в повідомленні.

Також у Мінінфраструктури вважають, що в умовах зимового періоду та другої хвилі пандемії у світі, "авіаційна галузь потребує фінансової підтримки від держави задля збереження самої галузі”.

Кошти із COVID-фонду планують витратити на покращення авіаційного транспортного сполучення, убезпечення пасажирських перевезень і підвищення операційної ефективності підприємств галузі.

Нагадаємо, для допомоги підприємцям Рада візьме гроші з COVID-фонду, на компенсації необхідно близько двох мільярдів гривень.