Із COVID-фонду хочуть забрати 500 мільйонів на підтримку авіації
Міністерство інфраструктури в кінці грудня 2020 року направило до Кабінету Міністрів прохання виділити 500 млн грн із COVID-фонду для підтримки цивільної авіації.
Відповідне прохання міністра інфраструктури Владислава Криклія оприлюднила експертна організація StateWatch, передає RegioNews.
Необхідність виділення коштів обґрунтовують тим, що у 2020 році пасажиропотік на авіаційному транспорті знизився на 66%, і це призвело до втрат аеропортів та авіаперевізників. Зокрема, аеропорти "Бориспіль" та "Львів" імені Данила Галицького потребували додаткових коштів.
В обґрунтуванні Криклій зазначив, що в умовах карантинних заходів навесні 2020 року аеропортами та авіаперевізниками були вжиті антикризові заходи: переведення персоналу на неповний робочий день, скорочення персоналу, скорочення флоту авіаперевізників, закриття терміналу "F" в аеропорту "Бориспіль", - йдеться в повідомленні.
Також у Мінінфраструктури вважають, що в умовах зимового періоду та другої хвилі пандемії у світі, "авіаційна галузь потребує фінансової підтримки від держави задля збереження самої галузі”.
Кошти із COVID-фонду планують витратити на покращення авіаційного транспортного сполучення, убезпечення пасажирських перевезень і підвищення операційної ефективності підприємств галузі.
Нагадаємо, для допомоги підприємцям Рада візьме гроші з COVID-фонду, на компенсації необхідно близько двох мільярдів гривень.