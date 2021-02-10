У ОРДЛО смертність від COVID-19 вище, ніж будь-де у світі - Резніков

На думку міністра, це "медичний геноцид"

На думку міністра, це "медичний геноцид"

Фото: з відкритих джерел

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що кількість летальних випадків від коронавірусної хвороби в ОРДЛО значно вища, ніж будь-де на планеті.

Про це він розповів на форумі "Україна 30", передає RegioNews.

Навіть з тієї статистики, яку я можу дати, вона оприлюднена самими окупаційними адміністраціями, видно наступне. Рівень летальності від COVID в ОРДЛО значно вище, ніж будь-де у світі", - повідомив Резніков.

Так, в непідконтрольній частині Донецької області смертність від COVID становить 8,6%. Це в чотири рази вище, ніж на вільній території Донецької області і в середньому по Україні.

На окупованій частині Луганської області летальність 8,7%. При цьому у людей немає можливості отримати медичну допомогу, проводиться недостатньо тестувань, а також окупанти блокують КПВВ.

Це можна назвати медичним геноцидом. Це справжнє захоплення заручників, без перебільшення", - підкреслив Резніков.

Нагадаємо, в Україні за 9 лютого COVID-19 виявили у 3409 осіб, зафіксовано 163 летальні випадки, в лікарні потрапили 2046 осіб, 7768 пацієнтів одужали.