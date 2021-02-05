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05 лютого 2021, 17:59 627

Зеленський повідомив, що Україна отримала підтвердження про постачання 12 млн доз COVID-вакцин

05 лютого 2021, 17:59 627
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Поставки відбуватимуться з лютого 2021 року
Поставки відбуватимуться з лютого 2021 року
Рixabay
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Україна отримала підтвердження щодо постачання 12 млн доз вакцин виробництва компанії AstraZeneca та Novavax. Поставки відбуватимуться з лютого 2021 року.

Як передає RegioNews, про це повідомляє Офіс президента.

"Президент Володимир Зеленський провів нараду з міністром охорони здоров’я Максимом Степановим щодо постачання вакцин проти коронавірусної інфекції COVID-19 в Україну", - йдеться у повідомленні.

Глава держави тримає під контролем питання постачання вакцини та неодноразово звертався до світових лідерів по допомогу у пришвидшенні надання якісних та схвалених до використання вакцин.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив Володимиру Зеленському, що сьогодні Україна отримала підтвердження на постачання 12 млн доз вакцин виробництва компанії AstraZeneca та Novavax. Поставки відбуватимуться з лютого 2021 року.

"Що раніше ми отримаємо вакцини, то швидше подолаємо пандемію в Україні. Знаю, що Кабінет Міністрів ретельно працює над розробкою сайту, який допоможе легко та зручно реєструватися українцям на вакцинацію. Як і кожен українець, чекаю на початок процесу вакцинації. 12 мільйонів доз – це хороший сигнал від наших партнерів, і цього буде достатньо, аби забезпечити вакцинування впродовж перших місяців після початку поставок", – зазначив Зеленський.

Очільник МОЗ повідомив, що досягнуто домовленості про постачання вакцин, розроблених за участю компаній AstraZeneca (Велика Британія та Оксфордський університет) та Novavax (США), які виробляються за ліцензійними угодами на потужностях Serum Institute (Індія). Отримане підтвердження реалізовуватиметься через контракт між Serum Institute та Crown Agents.

Раніше повідомлялося, що вакцинацію від COVID-19 планують розпочати одразу після 15 лютого.

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