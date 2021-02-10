Вакцинация от COVID-19 в Украине начнётся с понедельника, - Степанов

На 15 февраля ожидается поставка вакцин

На 15 февраля ожидается поставка вакцин

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Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что с понедельника, 15 февраля, Украина ожидает поставку вакцин от COVID-19. После чего начнется вакцинация от коронавируса.

Об этом он заявил в эфире "Украина 24", передаёт RegioNews.

Мы ожидаем поставку вакцины сразу после 15 февраля и сразу начнем (вакцинацию, - ред.). После поставки вакцины сразу начнем делать прививки согласно с нашим национальным планом, - заявил он.

При этом Степанов сообщил, что вчера попросил ускорить поставки вакцины в Украину.

Я вам могу сказать, что я вчера вечером разговаривал с институтом, от которого мы ожидаем первый миллион доз вакцины компании AstraZeneca. Я сказал, что нам очень быстро нужно. Они сейчас работают, чтобы загрузить и отправить (вакцины, - ред.), - добавил он.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина получила подтверждение о поставке 12 млн доз COVID-вакцин. Поставки будут проходить с февраля 2021 года.

В Минздраве утверждают, что вакцина от коронавируса будет бесплатной и безопасной, и в Украине нужно вакцинировать от COVID-19 не менее 60% граждан.