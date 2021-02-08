Pfizer пообіцяла Зеленському доставити COVID-вакцину в Україну в найкоротші терміни
Голова фармацевтичної корпорації Pfizer Альбер Бурла у розмові з українським президентом Володимиром Зеленським пообіцяв зробити все можливе для якнайшвидшої доставки COVID-вакцини в Україну.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс президента України.
Зеленський і Бурла обговорили питання щодо укладання контракту на поставку в Україну вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech в найкоротші терміни.
Дякую, що зробили все можливе, щоб прискорити поставку вакцини Pfizer в Україну. Ми готові створити всі необхідні умови для використання вакцини, - сказав глава держави.
Президент також поінформував свого співрозмовника про плани з розгортання вакцинації від коронавірусу в Україні.
Забезпечення вакцинації населення України безпечною сертифікованою вакциною є одним з наших пріоритетних завдань, - підкреслив Зеленський.
Як повідомлялося, сьогодні міністр Степанов заявив, що Україна не ходить з простягнутою рукою з приводу закупівлі COVID-вакцин. За його словами, Міністерство закордонних справ України працює над залученням надлишку вакцин, який є у країнах ЄС.
Також у Зеленського кажуть, що в Україні не будуть насильно робити щеплення від СOVID-19. Сам президент планує пройти COVID-вакцинацію разом з військовими.