Pfizer пообіцяла Зеленському доставити COVID-вакцину в Україну в найкоротші терміни

Розмова між президентом України та головою фармкорпорації відбулася сьогодні

Розмова між президентом України та головою фармкорпорації відбулася сьогодні

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Голова фармацевтичної корпорації Pfizer Альбер Бурла у розмові з українським президентом Володимиром Зеленським пообіцяв зробити все можливе для якнайшвидшої доставки COVID-вакцини в Україну.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс президента України.

Зеленський і Бурла обговорили питання щодо укладання контракту на поставку в Україну вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech в найкоротші терміни.

Дякую, що зробили все можливе, щоб прискорити поставку вакцини Pfizer в Україну. Ми готові створити всі необхідні умови для використання вакцини, - сказав глава держави.

Президент також поінформував свого співрозмовника про плани з розгортання вакцинації від коронавірусу в Україні.

Забезпечення вакцинації населення України безпечною сертифікованою вакциною є одним з наших пріоритетних завдань, - підкреслив Зеленський.

Як повідомлялося, сьогодні міністр Степанов заявив, що Україна не ходить з простягнутою рукою з приводу закупівлі COVID-вакцин. За його словами, Міністерство закордонних справ України працює над залученням надлишку вакцин, який є у країнах ЄС.

Також у Зеленського кажуть, що в Україні не будуть насильно робити щеплення від СOVID-19. Сам президент планує пройти COVID-вакцинацію разом з військовими.