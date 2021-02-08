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08 лютого 2021, 19:11 126

Для вакцинації населення у кожен регіон направлять по 23 мобільні бригади - Степанов

08 лютого 2021, 19:11 126
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На першому етапі планують вакцинувати близько 370 тис. осіб
На першому етапі планують вакцинувати близько 370 тис. осіб
Фото: із відкритих джерел
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Після старту процесу вакцинації населення від коронавірусу у кожному регіоні буде працювати в середньому по 23 мобільні бригади, загалом їх буде 572.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді", передає RegioNews.

Для здійснення вакцинації медична система може забезпечити 4,25 тис. пунктів щеплень і 572 мобільні бригади, в середньому 23 мобільні бригади на регіон. На першому та другому етапі у кожному регіоні буде достатньо сформувати по сім-вісім мобільних бригад", - розповів міністр.

За його словами, зараз медичні працівники проходять навчання для проведення вакцинації, і до середини лютого вони будуть готові.

Ми детально прописали кожен етап, але так, щоб оперативно адаптувати його під зміни епідемічних або логістичних умов... Держава здатна забезпечити всю логістику. Для наднизьких температур держава вже залучила приватну компанію", - додав Степанов.

Нагадаємо, Ляшко розповів, коли будуть вакцинувати українців на окупованих територіях.

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