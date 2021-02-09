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09 февраля 2021, 19:22 216

В "Слуге народа" выступают за широкое тестирование украинцев на антитела к коронавирусу

09 февраля 2021, 19:22 216
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Нардеп Алексей Устенко считает, что для этого должны использоваться отечественные тесты
Нардеп Алексей Устенко считает, что для этого должны использоваться отечественные тесты
Фото из открытых источников
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Для того, чтобы определить количество переболевших COVID-19 в стране и подсчитать количество необходимых доз вакцины на первое время, необходимо провести широкое ИФА-тестирование среди различных групп населения.

Так считает народный депутат от партии "Слуга народа" Алексей Устенко, сообщает RegioNews со ссылкой на УНН.

Конечно, нам необходимо тестирование на антитела для того, чтобы полностью выявить количество переболевших, чтобы понять, какое количество доз вакцин нужно, сколько человек должно быть в первых рядах. И если даже делать не массовое тестирование, то хотя бы взять широкую выборку, по 10-20-100 тысяч человек или из какого-то региона, чтобы понять, какое количество людей в стране переболело. Вот в Верховной Раде, наверное, половина точно переболела", - отметил Устенко.

Нардеп также отмечает, что для подобного широкого исследования на антитела государством должны быть использованы исключительно тесты отечественного производства.

Я считаю, что мы должны делать все, чтобы тесты были украинского производства, чтобы мы поддерживали наших ученых. Потому что я знаю, что у нас есть компании, которые разрабатывают тест-системы и довольно успешно, - резюмировал Устенко.

Как сообщалось, сегодня Зеленский рассказал, какой COVID-вакциной будут защищать украинцев. Первый этап вакцинации начнется уже в феврале.

Вчера министр Степанов заявил, что в Украине нужно вакцинировать от COVID-19 не менее 60% граждан.

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