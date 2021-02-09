Зеленський розповів, якою COVID-вакциною захищатимуть українців

Перший етап вакцинації почнеться вже у лютому

Перший етап вакцинації почнеться вже у лютому

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За словами президента України Володимира Зеленського, вакцинація населення та створення нової системи моніторингу біологічних загроз - це пріоритети держави у боротьбі з коронавірусом.

Як передає RegioNews, про це Зеленський заявив під час Всеукраїнського форуму "Коронавірус: виклики та відповіді".

Так, головним завданням Зеленський вважає охоплення вакцинацією щонайменше половини населення України протягом 21-го та початку 22-го років.

Нещодавно нашим головним завданням було забезпечення України достатньою кількістю доз якісної вакцини від провідних міжнародних виробників. Ми домовились про поставку вакцин від Pfizer, Sinovac, AstraZeneca та Novovax. Перший етап вакцинації почнеться вже цього місяця, вакцину отримають наші медики, військові та нацгвардійці", - повідомив Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що МОЗ вже отримало підтвердження про постачання 12 млн доз вакцин від COVID-19 виробництва компанії AstraZeneca та NovaVax. Її поставки почнуться в лютому.