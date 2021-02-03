1,7 млрд грн субвенції на інсулін хворим витратили неефективно, - Рахункова палата

Про це свідчать результати аудиту

Про це свідчать результати аудиту

Фото з відкритих джерел

В Україні 1,7 млрд грн з медичної субвенції не вирішили ключових проблем щодо лікування українців, хворих на діабет.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Рахункової палати.

Повідомляється, що про це свідчать результати аудиту ефективності використання коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у 2018–2019 роках та за 9 місяців 2020 року.

Вказано, що загальний обсяг цільових видатків медичної субвенції для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет було визначено у розмірі: у 2018 році — 701,5 млн грн, у 2019 році — 841,2 млн грн, 9 місяців 2020 року — 210,3 млн грн.

Проте, ці кошти не повною мірою забезпечили реалізацію пілотного проекту державного регулювання цін на препарати інсуліну та надали можливість хворим на цукровий діабет І типу за рецептами отримати в аптеках безкоштовно або з незначною доплатою (за бажанням пацієнта) необхідні препарати та засоби їх введення, — йдеться в повідомленні.

Окрім того, аудитом встановлено, що нормативне врегулювання питань порядку відшкодування вартості препаратів інсуліну, ведення обліку хворих на цукровий та нецукровий діабет, стан внутрішнього контролю розпорядників коштів були недостатніми для забезпечення ефективного використання бюджетних коштів.

Аудиторами встановлено недосконалість вимог до аптек щодо відшкодування вартості інсуліну та звітування. Міністерство охорони здоров’я не створило належні умови для обліку хворих на цукровий та нецукровий діабет, — зазначається в повідомленні.

Повідомляється, що з 2018 року МОЗ скасувало ведення обліку таких хворих. Фактично обліковуються лише хворі на цукровий діабет, які приймають інсулін. Ці дані вносяться до електронного Реєстру пацієнтів, що потребують інсулінотерапії. Таким чином, на рівні держави відсутня узагальнююча інформація щодо стану поширеності захворюваності на діабет. Це, своєю чергою, перешкоджає прийняттю своєчасних рішень щодо його подолання, вказують у РП.

При цьому зазначений реєстр не відображає реальну кількість таких хворих (станом на 01.06.2020 ‒ 214,4 тис. осіб), оскільки фіксує тільки тих осіб, які перебувають на диспансерному обліку. Ще близько 20% інсулінозалежних хворих не обліковуються, бо купують ліки за власний кошт. Також у реєстрі відсутні достовірні дані щодо смертності хворих на діабет. Тобто реєстр пацієнтів про кількість інсулінозалежних хворих на цукровий діабет не відображає повну інформацію, — йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, у Рахунковій палаті вважають, що через неналежну координацію дій уряду з "ковідного" фонду не використали майже 12 млрд грн.