У Кабміні анонсували кадрові зміни у регіональних митницях

Уряд готує запровадження ризик-орієнтованої системи перевірок на митниці

Уряд готує запровадження ризик-орієнтованої системи перевірок на митниці

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Як повідомляє Іnterfax-Україна, про це під час зустрічі із представниками Європейської Бізнес-асоціації заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає RegioNews.

Змінився керівник, він формує керівництво на рівні регіональних митниць на сьогодні. Я гадаю, найближчим часом це буде зроблено, і ви побачите перші кадрові зміни", - сказав глава уряду.

За його словами, Кабмін готує запровадження ризик-орієнтованої системи перевірок на митниці, спільного контролю на пунктах пропуску і навчальних програм для працівників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Держмитслужба визначилася із тимчасовим керівником Львівської митниці і призначено керівника Чернігівської митниці.