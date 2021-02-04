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04 лютого 2021, 15:19 253

У Кабміні анонсували кадрові зміни у регіональних митницях

04 лютого 2021, 15:19 253
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Уряд готує запровадження ризик-орієнтованої системи перевірок на митниці
Уряд готує запровадження ризик-орієнтованої системи перевірок на митниці
Фото: із відкритих джерел
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Найближчим часом у регіональних митницях відбудуться кадрові перестановки, їх готує голова Державної митної служби Павло Рябікін.

Як повідомляє Іnterfax-Україна, про це під час зустрічі із представниками Європейської Бізнес-асоціації заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає RegioNews.

Змінився керівник, він формує керівництво на рівні регіональних митниць на сьогодні. Я гадаю, найближчим часом це буде зроблено, і ви побачите перші кадрові зміни", - сказав глава уряду.

За його словами, Кабмін готує запровадження ризик-орієнтованої системи перевірок на митниці, спільного контролю на пунктах пропуску і навчальних програм для працівників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Держмитслужба визначилася із тимчасовим керівником Львівської митниці і призначено керівника Чернігівської митниці.

Кабмін митниця кадри Деніс Шмигаль регіони

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