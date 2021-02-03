У Львівському облавтодорі аудитори виявили фінансові порушення на 11 мільйонів

Серед порушень - завищення цін на матеріали, вартості та обсягів робіт і послуг

Серед порушень - завищення цін на матеріали, вартості та обсягів робіт і послуг

Фото: з відкритих джерел

Фахівці Держаудитслужби під час перевірки підприємства "Львівський облавтодор" виявили низку фінансових порушень на загальну суму понад 11 млн гривень. Матеріали ревізії передано до правоохоронних органів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Державну аудиторську службу України.

Провели планову ревізію фінансово-господарської діяльності дочірнього підприємства "Львівський облавтодор" ПАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" і виявили фінансових порушень на суму понад 11 млн гривень, з яких понад 2 млн гривень - втрати матеріальних та фінансових ресурсів і понад 9 млн гривень витрачено неефективно", - йдеться у повідомленні.

Серед 2 млн гривень втрат матеріальних та фінансових ресурсів виявлено завищення вартості та обсягу виконаних ремонтно-будівельних робіт на суму 1,1 млн гривень та недоотримання майже 600 тис. гривень через неналежну претензійно-позовну роботу і втрату боржників у зобов’язаннях, за якими минув строк позовної давності, та здійснення витрат на благодійну допомогу визначені фінансовим планом обсяги на суму 335 тис. гривень.

Крім того, через придбання Облавтодором матеріальних цінностей за завищеними цінами неефективно витрачено понад 2,7 млн гривень. Через несвоєчасне звернення та подання необхідних документів до Міністерства охорони навколишнього природного середовища України для отримання спеціального дозволу для роботи Сколівського спецкар’єру неефективно витрачено 2,3 млн гривень.

За результатами проведеної ревізії начальнику ДП "Львівський облавтодор" надіслано вимоги щодо усунення виявлених порушень.

Раніше повідомлялось, що під Львовом поліцейські виявили звалище медичних відходів.