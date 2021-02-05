Бюджет недополучил от таможни и налоговой более 66 млрд грн - Счетная палата

Причина - ненадлежащее планирование Минфином и отсутствие координации между ДФС, ГНС и Гостаможслужбы

Причина - ненадлежащее планирование Минфином и отсутствие координации между ДФС, ГНС и Гостаможслужбы

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В период 2019 года и в январе-апреле 2020 года госбюджет недополучил более 66 млрд грн платежей, контролируемых таможней и налоговой.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Счетной палаты.

В течение 2019 года и января-апреля 2020 года государственный бюджет недополучил 54,5 млрд грн платежей, контролируемых таможней, и 12 млрд грн — налоговой.

Аудитом эффективности деятельности Государственной фискальной службы Украины, Государственной налоговой службы Украины и Государственной таможенной службы Украины установлена причина: отсутствие надлежащего планирования со стороны Минфина и координации работы ДФС, ГНС и Гостаможслужбы.

Аудит установил, что в 2019 году процент выполнения плана по отдельным платежам колебался от 46% до 233%, в январе — апреле 2020 года — от 41,8% до 157,6%. Частично это уменьшало допущенные Минфином просчеты при прогнозировании доходов государственного бюджета, указали в СП.

ДПС (ДФС) выполнила план поступлений в госбюджет на 100,7% (поступило 466,9 млрд грн), однако перевыполнение на 3,3 млрд грн обусловлено переплатами по состоянию на 1 января 2020 года на 16 млрд гривен. Следовательно, в случае отсутствия этих переплат выполнения индикативных показателей поступлений в государственный бюджет за 2019 год составило бы 97,3%. В течение января−апреля 2020 года ГНС выполнила план поступлений в госбюджет на 91,1%, с учетом сумм переплат, которые по состоянию на 1 мая 2020 года достигли 17,1 млрд гривен. Недопоступления в госбюджет составляли 12 млрд грн, — указано в сообщении.

Гостаможслужбой в 2019 году даже при условии уменьшения плана поступления таможенных платежей на 20,1 млрд грн, задание выполнено на 94,2% (поступило 372,5 млрд гривен). Недопоступления таможенных платежей составили 22,8 млрд гривен. За 4 месяца 2020 года Гостаможслужба выполнила план на 76%. Недопоступления в госбюджет таможенных платежей — 31,7 млрд грн (запланировано 132,1 млрд грн, поступило 100,4 млрд гривен). План не выполнен, несмотря на уменьшение плановых показателей поступлений на 2020 год почти по всем видам платежей из-за COVID-19. В частности, по платежам, контролировались органами ГНС, на 71,1 млрд грн, а органами Гостаможслужбы — на 49,7 млрд гривен, вели дальше в РП.

Минфином указано, что невыполнение плановых показателей поступлений таможенных платежей в 2019 году повлияло укрепление курса гривны. Еще одна причина — введение с апреля того же года механизма импорта газа в режиме таможенного склада без уплаты таможенных платежей.

По информации Гостаможслужбы, на уменьшение поступлений таможенных платежей в январе-апреле 2020 года повлияло несколько факторов. В частности, выпуск в свободное обращение товаров в конце 2019 года, резкое сокращение таможенного оформления транспортных средств с европейской регистрацией, несоответствие фактического курса доллара США в течение января−февраля 2020 года прогнозируемому и отсутствие запланированного роста импорта товаров, добавили в РП.

Ранее сообщалось, что по выводам Счетной палаты с "ковидного" фонда не использовали почти 12 млрд грн, а также 1,7 млрд грн субвенции на инсулин больным потратили неэффективно.