В Мукачево – протест относительно высоких тарифов: люди перекрыли трассу Киев-Чоп

Акцию анонсировали вчера в соцсетях

Акцию анонсировали вчера в соцсетях

Фото: Мукачево.нет

Сегодня на выезде из Мукачево группа людей перекрыла трассу международного значения Киев-Чоп.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Мукачево.нет.

Неподалеку от бывшего поста ГАИ на выезде из Мукачево группа людей перекрыла трассу международного значения Киев-Чоп.

Акцию анонсировали еще вчера в социальной сети Фейсбук.

Протестующие ходят по пешеходному переходу, не пропуская транспорт. Некоторые машины едут в объезд через город Мукачево.

Движение на трассе затруднено.

Напомним, 2 февраля городской совет Ужгорода просит власти снизить тарифы на коммунальные услуги. Депутаты обратились к президенту, Верховной Раде и Кабинете Министров.