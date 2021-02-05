В Мукачево – протест относительно высоких тарифов: люди перекрыли трассу Киев-Чоп
Акцию анонсировали вчера в соцсетях
Акцию анонсировали вчера в соцсетях
Сегодня на выезде из Мукачево группа людей перекрыла трассу международного значения Киев-Чоп.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Мукачево.нет.
Неподалеку от бывшего поста ГАИ на выезде из Мукачево группа людей перекрыла трассу международного значения Киев-Чоп.
Акцию анонсировали еще вчера в социальной сети Фейсбук.
Протестующие ходят по пешеходному переходу, не пропуская транспорт. Некоторые машины едут в объезд через город Мукачево.
Движение на трассе затруднено.
Напомним, 2 февраля городской совет Ужгорода просит власти снизить тарифы на коммунальные услуги. Депутаты обратились к президенту, Верховной Раде и Кабинете Министров.
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