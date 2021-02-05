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05 февраля 2021, 11:34 298

В Мукачево – протест относительно высоких тарифов: люди перекрыли трассу Киев-Чоп

05 февраля 2021, 11:34 298
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Акцию анонсировали вчера в соцсетях
Акцию анонсировали вчера в соцсетях
Фото: Мукачево.нет
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Сегодня на выезде из Мукачево группа людей перекрыла трассу международного значения Киев-Чоп.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Мукачево.нет.

Неподалеку от бывшего поста ГАИ на выезде из Мукачево группа людей перекрыла трассу международного значения Киев-Чоп.

Акцию анонсировали еще вчера в социальной сети Фейсбук.

Протестующие ходят по пешеходному переходу, не пропуская транспорт. Некоторые машины едут в объезд через город Мукачево.

Движение на трассе затруднено.

Напомним, 2 февраля городской совет Ужгорода просит власти снизить тарифы на коммунальные услуги. Депутаты обратились к президенту, Верховной Раде и Кабинете Министров.

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