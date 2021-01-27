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27 січня 2021, 16:28 11

В Україні рівень бідності вже перевищує 50% - демографи

27 січня 2021, 16:28 11
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Показники бідності в Україні особливо зросли у 2020 році через пандемію коронавірусу
Показники бідності в Україні особливо зросли у 2020 році через пандемію коронавірусу
Фото: flickr
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За даними першого півріччя 2020 року, рівень бідності в Україні становить 51% і продовжує зростати.

Про це повідомила в інтерв`ю LIGA.net очільниця Інституту демографії ім. М.В. Птухи Національної академії наук Елла Лібанова, передає RegioNews.

За її словами, показник рівня бідності, який обчислюють в інституті, прив`язаний до прожиткового мінімуму - 3845 грн у місяць на особу ("офіційний" прожитковий мінімум, встановлений державою, - 2027 грн).

Йдеться про той самий набір товарів та послуг, що використовується при обчисленні "офіційно встановленого" прожиткового мінімуму, але Мінсоц (саме міністерство виконує розрахунки ПМ) враховує ціни щомісяця", - заявила Лібанова.

Вона додала, що показники бідності у рік пандемії зросли, адже багато людей втратили роботу та, відповідно, доходи.

Нагадаємо, в Офісі президента прогнозують зростання української економіки, позитивні очікування пов`язані з пожвавленням на світових ринках.

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