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02 февраля 2021, 21:51 87

У Зеленского рассказали о переговорах относительно трех траншей МВФ

02 февраля 2021, 21:51 87
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Советник Зеленского Устенко прокомментировал слова главы НБУ о намерении получить три транша кредита
Советник Зеленского Устенко прокомментировал слова главы НБУ о намерении получить три транша кредита
Фото из открытых источников
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Украина продолжает переговоры с Международным валютным фондом относительно предоставления трех траншей на общую сумму более $2 млрд.

Об этом заявил советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире телеканала "Украина 24", передает RegioNews.

Олег Устенко прокомментировал слова главы Национального банка Кирилла Шевченко о намерении получить три транша кредита.

Переговоры с МВФ еще продолжаются, и глава НБУ абсолютно прав, когда говорит о тех траншах, которые мы можем получить в этом году. Один транш в прошлом году мы не получили, следовательно, он переносится на этот год. Плюс два транша, которые стояли в прогнозах на этот год. Каждый транш около 700 млн долларов, то есть всего около 2,1 млрд долларов, — рассказал он.

По словам Устенко, переговоры об этом идут на всех уровнях.

Дискуссия продолжается. Она техническая. И, кроме НБУ, дискуссия идет с Министерством финансов, с Министерством юстиции и Кабинетом министров, поскольку обсуждаются вопросы, связанные с антикоррупционной архитектурой, — сказал он.

Как сообщалось, в конце прошлого года Шмыгаль сказал, что поможет Украине выйти из экономического кризиса. Речь идет о сотрудничестве с Международным валютным фондом, Всемирным банком, Европейским Союзом и другими финансовыми партнерами.

НБУ МВФ кредит экономика советник Транш

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