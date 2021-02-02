У Зеленского рассказали о переговорах относительно трех траншей МВФ

Советник Зеленского Устенко прокомментировал слова главы НБУ о намерении получить три транша кредита

Советник Зеленского Устенко прокомментировал слова главы НБУ о намерении получить три транша кредита

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Об этом заявил советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире телеканала "Украина 24", передает RegioNews.

Олег Устенко прокомментировал слова главы Национального банка Кирилла Шевченко о намерении получить три транша кредита.

Переговоры с МВФ еще продолжаются, и глава НБУ абсолютно прав, когда говорит о тех траншах, которые мы можем получить в этом году. Один транш в прошлом году мы не получили, следовательно, он переносится на этот год. Плюс два транша, которые стояли в прогнозах на этот год. Каждый транш около 700 млн долларов, то есть всего около 2,1 млрд долларов, — рассказал он.

По словам Устенко, переговоры об этом идут на всех уровнях.

Дискуссия продолжается. Она техническая. И, кроме НБУ, дискуссия идет с Министерством финансов, с Министерством юстиции и Кабинетом министров, поскольку обсуждаются вопросы, связанные с антикоррупционной архитектурой, — сказал он.

Как сообщалось, в конце прошлого года Шмыгаль сказал, что поможет Украине выйти из экономического кризиса. Речь идет о сотрудничестве с Международным валютным фондом, Всемирным банком, Европейским Союзом и другими финансовыми партнерами.