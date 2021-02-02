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02 лютого 2021, 17:54 381

Понад дві тонни контрабандних сигарет з ОАЕ затримали у "Борисполі”

02 лютого 2021, 17:54 381
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Вартість контрабанди – 1,4 млн грн
Фото Київської митниці
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Замість зазначених товарів широкого вжитку в консолідованому вантажі київськими митниками виявлено значну кількість сигарет ТМ «Manchester» з різним вмістом нікотину, як класичних, так і з фруктовими смаками.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Київську митницю.

Зухвалу спробу незаконно ввезти з ОАЕ в Україну сигарет на 1,4 мільйони гривень блоковано в аеропорту "Бориспіль".

За авіаційною накладною двома літаками через аеропорт "Бориспіль" від арабських підприємців з Дубаї на адресу мешканця Запоріжжя мали прибути товари широкого вжитку.

Замість зазначених товарів у консолідованому вантажі київськими митниками виявлено значну кількість сигарет ТМ "Manchester" з різним вмістом нікотину, як класичних, так і з фруктовими смаками.

За остаточними підрахунками, виявлено 100 тисяч пачок сигарет, які переміщувалися у двохстах коробках по 50 блоків у кожній. Загальна вага сигарет – понад 2 тонни, - повідомили у відомстві.

Заходи по упередженню незаконного ввезення в Україну підакцизних товарів проведено співробітниками митного поста "Бориспіль" Київської митниці Держмитслужби за оперативною інформацією СБУ, спільно з прикордонниками.

Вантаж вилучено.

🤯 Зухвалу спробу незаконно ввезти з ОАЕ в Україну сигарет на 1,4 мільйони гривень блоковано в аеропорту "#Бориспіль" ...

Posted by Київська митниця on Tuesday, February 2, 2021

Як повідомлялося, сьогодні київські митники знайшли в міжнародній бандеролі деталі до винищувача "МіГ-29”. Відправник задекларував "запчастини".

Раніше повідомлялося, що Зеленський хоче прискорити реформу митниці. За його словами, вона повинна стати зручним сервісом для бізнесу.

митниця прикордонники контрабанда Бориспіль сигарети

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