Понад дві тонни контрабандних сигарет з ОАЕ затримали у "Борисполі”

Вартість контрабанди – 1,4 млн грн

Вартість контрабанди – 1,4 млн грн

Фото Київської митниці

Замість зазначених товарів широкого вжитку в консолідованому вантажі київськими митниками виявлено значну кількість сигарет ТМ «Manchester» з різним вмістом нікотину, як класичних, так і з фруктовими смаками.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Київську митницю.

Зухвалу спробу незаконно ввезти з ОАЕ в Україну сигарет на 1,4 мільйони гривень блоковано в аеропорту "Бориспіль".

За авіаційною накладною двома літаками через аеропорт "Бориспіль" від арабських підприємців з Дубаї на адресу мешканця Запоріжжя мали прибути товари широкого вжитку.

Замість зазначених товарів у консолідованому вантажі київськими митниками виявлено значну кількість сигарет ТМ "Manchester" з різним вмістом нікотину, як класичних, так і з фруктовими смаками.

За остаточними підрахунками, виявлено 100 тисяч пачок сигарет, які переміщувалися у двохстах коробках по 50 блоків у кожній. Загальна вага сигарет – понад 2 тонни, - повідомили у відомстві.

Заходи по упередженню незаконного ввезення в Україну підакцизних товарів проведено співробітниками митного поста "Бориспіль" Київської митниці Держмитслужби за оперативною інформацією СБУ, спільно з прикордонниками.

Вантаж вилучено.

🤯 Зухвалу спробу незаконно ввезти з ОАЕ в Україну сигарет на 1,4 мільйони гривень блоковано в аеропорту "#Бориспіль" ... Posted by Київська митниця on Tuesday, February 2, 2021

Як повідомлялося, сьогодні київські митники знайшли в міжнародній бандеролі деталі до винищувача "МіГ-29”. Відправник задекларував "запчастини".

Раніше повідомлялося, що Зеленський хоче прискорити реформу митниці. За його словами, вона повинна стати зручним сервісом для бізнесу.