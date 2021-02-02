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02 февраля 2021, 17:54 381

Более двух тонн контрабандных сигарет из ОАЭ задержали в "Борисполе”

02 февраля 2021, 17:54 381
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Стоимость контрабанды – 1,4 млн грн
Стоимость контрабанды – 1,4 млн грн
Фото Киевской таможни
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Вместо указанных товаров широкого потребления в консолидированном грузе киевские таможенники выявили значительное количество сигарет ТМ «Manchester» с разным содержанием никотина, как классических, так и с фруктовыми вкусами.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую таможню.

Дерзкая попытка незаконно ввезти из ОАЭ в Украину сигарет на 1,4 миллиона гривен блокирована в аэропорту "Борисполь".

По авиационной накладной двумя самолетами через аэропорт "Борисполь" от арабских предпринимателей из Дубаи на адрес жителя Запорожья должны были прибыть товары широкого потребления.

Вместо указанных товаров в консолидированном грузе киевскими таможенниками выявлено значительное количество сигарет ТМ "Manchester" с разным содержанием никотина, как классических, так и с фруктовыми вкусами.

По окончательным подсчетам, обнаружено 100 тысяч пачек сигарет, которые перемещались в двухстах коробках по 50 блоков в каждой. Общий вес сигарет – более 2 тонн, - сообщили в ведомстве.

Меры по предупреждению незаконного ввоза в Украину подакцизных товаров проведены сотрудниками таможенного поста "Борисполь" Киевской таможни Гостаможслужбы по оперативной информации СБУ, совместно с пограничниками.

Груз изъят.

🤯 Зухвалу спробу незаконно ввезти з ОАЕ в Україну сигарет на 1,4 мільйони гривень блоковано в аеропорту "#Бориспіль" ...

Posted by Київська митниця on Tuesday, February 2, 2021

Как сообщалось, сегодня киевские таможенники обнаружили в международной бандероли детали к истребителю "МиГ-29”. Отправитель задекларировал "запчасти".

Ранее сообщалось, что Зеленский хочет ускорить реформу таможни. По его словам, она должна стать удобным сервисом для бизнеса.

таможня пограничники контрабанда Борисполь сигареты

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