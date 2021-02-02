Более двух тонн контрабандных сигарет из ОАЭ задержали в "Борисполе”

Стоимость контрабанды – 1,4 млн грн

Стоимость контрабанды – 1,4 млн грн

Фото Киевской таможни

Вместо указанных товаров широкого потребления в консолидированном грузе киевские таможенники выявили значительное количество сигарет ТМ «Manchester» с разным содержанием никотина, как классических, так и с фруктовыми вкусами.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую таможню.

Дерзкая попытка незаконно ввезти из ОАЭ в Украину сигарет на 1,4 миллиона гривен блокирована в аэропорту "Борисполь".

По авиационной накладной двумя самолетами через аэропорт "Борисполь" от арабских предпринимателей из Дубаи на адрес жителя Запорожья должны были прибыть товары широкого потребления.

Вместо указанных товаров в консолидированном грузе киевскими таможенниками выявлено значительное количество сигарет ТМ "Manchester" с разным содержанием никотина, как классических, так и с фруктовыми вкусами.

По окончательным подсчетам, обнаружено 100 тысяч пачек сигарет, которые перемещались в двухстах коробках по 50 блоков в каждой. Общий вес сигарет – более 2 тонн, - сообщили в ведомстве.

Меры по предупреждению незаконного ввоза в Украину подакцизных товаров проведены сотрудниками таможенного поста "Борисполь" Киевской таможни Гостаможслужбы по оперативной информации СБУ, совместно с пограничниками.

Груз изъят.

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